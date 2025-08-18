Ultima ora
Imagini spectaculoase din competiția Ocean Photographer of the Year 2025 atrag atenția asupra fragilității mărilor
18 aug. 2025 | 12:36
de Ozana Mazilu

ENTERTAINMENT
„Frica, alimentată de filme precum Jaws, ne orbește față de adevăr: mai mult de 100 de milioane de rechini sunt uciși în fiecare an de oameni – mulți ca o captură accidentală”, spune Flormann. „Am surprins această imagine în Papua de Vest, unde trei rechini au murit într-o plasă destinată pentru anșoa. În apropiere, aripa caudală tăiată a unui rechin balenă spune o altă poveste tristă despre impactul uman. Rechinii sunt esențiali pentru echilibrul oceanului, totuși îi împingem spre dispariție. Acest moment este o rugăciune tăcută: să vedem rechinii nu ca pe un pericol, ci ca pe o specie aflată în pericol de dispariție – și demnă de salvare.”Locație: Indonezia/Foto: Daniel Flormann / Ocean Photographer of the Year 2025 Daniel Flormann

Fotografii uluitoare cu balene, rechini, dragoni de Komodo și pinguini surprind frumusețea, dar și vulnerabilitatea oceanelor. Competiția Ocean Photographer of the Year 2025 a adus în prim-plan nu doar imagini impresionante, ci și un mesaj puternic: ecosistemele marine se confruntă cu amenințări tot mai mari și au nevoie urgentă de protecție.

Concursul care transformă frumusețea oceanelor în apel la acțiune

Organizatorii competiției, Oceanographic Magazine și Blancpain, au prezentat finaliștii acestei ediții, urmând ca în septembrie să fie anunțați câștigătorii. Evenimentul a devenit un reper internațional pentru pasionații de fotografie, cercetători și activiști de mediu.

Directorul concursului, Will Harrison, a subliniat importanța acestor imagini într-un moment critic: „Fotografiile nu sunt doar frumoase, ci mărturii vizuale puternice despre ceea ce putem pierde. În mijlocul crizei climatice și al pierderii biodiversității, fotografia oceanică nu a fost niciodată mai necesară”.

Fotografiile selectate (pe care le poți vedea aici) surprind scene unice – de la sincronia balenelor cu cocoașă până la fragilitatea unui rechin prins în plase de pescuit. Ele transmit emoție și responsabilitate, reamintindu-ți că schimbările climatice și poluarea pun în pericol echilibrul marin.

„Această fotografie a fost realizată după ample cercetări de teren cu sprijinul rangerilor locali”, spune Alatiqi. „Concentrarea noastră a fost să aruncăm lumină asupra interacțiunii dragonului de Komodo cu unul dintre principalele sale habitate – totuși adesea neglijate –: țărmurile maritime. Fiind animale cu sânge rece, dragonii de Komodo depind de surse externe pentru a-și regla temperatura corpului. În timpul căldurii extreme, pot fi văzuți odihnindu-se în ape puțin adânci sau în nămol pentru a-și scădea temperatura corporală. Ca înotători pricepuți, ei înoată sau merg pe fundul mării pentru a-și extinde căutarea teritorială pentru hrană sau parteneri”/Locație: Indonezia/Foto: Suliman Alatiqi / Ocean Photographer of the Year 2025

Povești de viață și de supraviețuire surprinse sub apă

Printre cele mai memorabile imagini se numără fotografia tânărului orcă Rook, surprins cu o focă în colți, semn al primelor încercări de vânătoare independentă. În același registru al relației fragile dintre prădător și mediu, un alt cadru arată un rechin-balenă rănit lângă plasele pline de pești prinși accidental.

Deosebit de emoționantă este imaginea unei balene cu cocoașă încurcate în plase de pescuit și urmărite de rechini. Fotograful Claudio Moreno Madrid a explicat că momentul a fost deopotrivă tragic și revelator, dorindu-și ca fotografia să inspire schimbări reale în protejarea oceanelor.

Alte cadre prezintă frumusețea neașteptată a vieții marine: doi calmar-bobtail în dansul lor de împerechere, pinguini gentoo transformând gheața Antarcticii într-o scenă plină de viață sau balene care se apropie curioase de scafandri.

„În ultimii ani, rechini Sixgill au fost observați în locul nostru local de scufundări, Redondo Beach din Des Moines, Washington”, spune Miller. „De fiecare dată când întâlnesc unul dintre aceste animale străvechi, este cu adevărat o experiență spirituală. Când am făcut inițial această fotografie, eram pe punctul de a o arunca din cauza conului de trafic. Dar ceva m-a atras din nou la ea. Cred că este contrastul dintre un animal preistoric de 200 de milioane de ani și gunoiul creat de oameni. Această imagine este o juxtapunere între frumusețea naturii și natura distructivă a umanității”/Locație: SUA/Foto: Jesse Miller / Ocean Photographer of the Year 2025

Confruntarea dintre natură și impactul uman

O parte dintre fotografii transmit mesaje dure despre efectele activităților umane. Imaginea unui rechin preistoric Sixgill, surprins printre deșeuri precum toalete și conuri de trafic, devine o metaforă a contrastului dintre frumusețea naturii și indiferența umană.

La fel de tulburătoare este fotografia unei balene eșuate pe plajă, acoperită de cearceafuri ude în încercarea disperată de a o menține în viață. În ciuda eforturilor comunității și echipelor de salvare, animalul nu a putut fi salvat, dar imaginea surprinde solidaritatea și compasiunea umană în fața unei tragedii marine.

Aceste povești vizuale subliniază că, dincolo de spectaculozitatea imaginilor, realitatea este mult mai gravă: milioane de rechini sunt uciși anual, oceanele sunt sufocate de plastic, iar animalele marine cad victime colaterale ale pescuitului excesiv.

„În primele ore ale zilei de 1 iulie, am primit un apel despre o balenă cu cocoașă eșuată”, spune Parry. „Medicul veterinar specializat în fauna sălbatică, Steve Van Mill, a evaluat rapid situația și a contactat SeaWorld Marine Rescue și alte agenții importante pentru a coordona intervenția. Timp de 15 ore, echipele de salvare și comunitatea locală au muncit neobosit într-un efort comun pentru a o salva. Din păcate, în ciuda devotamentului lor, nu a putut fi salvată. Deși deznodământul a fost sfâșietor, faptul că am fost martor la colaborarea și compasiunea arătate de mai multe agenții și voluntari a fost extrem de emoționant – o amintire puternică a ceea ce poate fi realizat atunci când oamenii se unesc cu un scop comun” Locație: Australia/ Foto: Craig Parry/Ocean Photographer of the Year 2025

O privire spre viitor

Competiția Ocean Photographer of the Year 2025 nu este doar o celebrare artistică, ci un apel la acțiune. Ea te invită să privești dincolo de frumusețea imaginilor și să înțelegi fragilitatea ecosistemelor.

Fiecare fotografie finalisă are un rol dublu: încântă prin compoziție și intensitate vizuală, dar în același timp ridică întrebări despre responsabilitatea noastră colectivă. Dacă un orcă tânăr precum Rook poate deveni simbolul renașterii unei specii datorită protecției pe termen lung, imaginile cu balene înlănțuite de plase arată cât de repede putem distruge ceea ce am reușit să protejăm.

În septembrie, când vor fi anunțați câștigătorii, mesajul central va rămâne același: oceanele au nevoie de tine acum mai mult ca oricând. Privind aceste imagini, ești invitat nu doar să admiri, ci să îți pui întrebarea esențială – ce poți face pentru ca astfel de povești să nu rămână doar amintiri ale unei lumi pierdute?

