Imagini rare din apartamentul lui Vladimir Putin. Cum arată locuința liderului rus, detalii inedite

Pentru prima dată în 25 de ani de mandat, Vladimir Putin a permis accesul camerelor de filmat în apartamentul său de la Kremlin. Imaginile, difuzate în premieră de jurnalistul rus Pavel Zarubin, oferă o privire rară în intimitatea unuia dintre cei mai discreți lideri mondiali.

Două videoclipuri publicate recent de jurnalistul rus Pavel Zarubin pe canalul său de Telegram au surprins o premieră absolută: interiorul apartamentului lui Vladimir Putin din incinta Kremlinului.

Materialele video fac parte din documentarul aniversar ”Rusia. Kremlinul. Putin. 25 de ani”, care marchează un sfert de secol de când liderul de la Moscova se află la putere.

Documentarul urmează să fie difuzat oficial pe 4 mai de televiziunea de stat, într-o mișcare interpretată de mulți analiști ca un gest de consolidare a imaginii președintelui în contextul actual tensionat.

Zarubin, considerat de observatori internaționali drept un apropiat al regimului și voce de propagandă a Kremlinului, l-a însoțit pe Putin în turul ghidat prin apartament.

Imaginile arată o cameră spațioasă, decorată în tonuri de auriu deschis, unde se remarcă prezența unui portret impunător al țarului Alexandru al III-lea.

Un pian alb, elegant, completează atmosfera aristocratică a încăperii, alături de mobilierul clasic: canapele capitonate și o masă centrală, toate plasate într-un aranjament ce amintește de gustul epocii imperiale ruse. Decorul, departe de a fi ostentativ, reflectă o estetică atent selecționată, care sugerează putere, tradiție și continuitate.

Nimic nu pare lăsat la voia întâmplării – un mesaj subtil dar clar despre stilul personal al lui Vladimir Putin și imaginea pe care dorește să o proiecteze publicului intern și internațional.

🤢🤮 Putin Showed Propagandists His Tasteless Mansion in the Kremlin

The Russian dictator has a taste for tackiness and the „expensive-rich” style. As they say, the theme of the golden toilet remains unexplored.

It’s worth noting that Putin has a portrait of Emperor Alexander… pic.twitter.com/cWjo9bLIco

— NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2025