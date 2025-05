Ilie Bolojan îl susţine Nicușor Dan la alegerile din 18 mai. Reacţia preşedintelui interimar, după anunţul lui George Simion legat de concedierea a 500.000 de bugetari

Președintele interimar Ilie Bolojan a anunțat că îl va susține pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, decizia fiind luată în urma unei analize atente a celor doi candidați rămași în cursă. Declarația a fost făcută luni, într-un interviu acordat postului Europa Liberă.

În cadrul primei dezbateri electorale moderate de Euronews, Nicușor Dan a declarat că, în cazul în care va ajunge la Cotroceni, îl vede pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Invitat să transmită un mesaj alegătorilor, Bolojan a subliniat importanța participării la vot și i-a îndemnat pe cetățeni să-și urmeze propria conștiință în ziua alegerilor.

Ulterior, întrebat despre opțiunea sa personală, Ilie Bolojan a confirmat că îl va vota pe Nicușor Dan.

„De fiecare dată, în campaniile electorale, am considerat că este o formă de respect față de cei care au încredere în mine să le spun deschis cu cine votez. După ce am analizat ambele candidaturi, am decis că îl voi susține pe Nicușor Dan pentru funcția de președinte. E dreptul fiecărui cetățean să aleagă liber, iar votul tuturor trebuie respectat. Ce e mai periculos în acest moment este polarizarea excesivă și divizarea societății”, a adăugat el.