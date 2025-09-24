Ilie Bolojan, conferință de presă. „România trebuie să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB. Ce autostrăzi primesc finanţare?

Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă în care a prezentat concluziile vizitei de lucru la Bruxelles, dar și detalii despre rectificarea bugetară și proiectele majore pe care Guvernul le are în derulare.

Declaraţiile lui Ilie Bolojan în cadrul conferinţei de presă

„Sunt dator cu o informare legată de deplasarea la Bruxelles. Am avut comisari europeni pentru economie și apărare, cu vicepreședinta Comisiei Roxana Mânzatu și una cu europarlamentarii români. Cu europarlamentarii am discutat despre principalele probleme pe care le avem și colaborarea pe care o vom putea avea în perioada următoare”, a declarat premierul.

În cadrul discuțiilor, s-au analizat aspecte ce țin de buget, fondurile europene și implementarea PNRR. Bolojan a subliniat că România a convenit cu oficialii europeni o țintă de deficit pentru 2025.

„Am convenit un deficit cu care România să închidă anul de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei. Efectele pachetelor să fie de 0,6-0,7% din PIB. Anul viitor efectele ar fi de peste 2,5% din PIB. Dacă respectăm ținta de deficit, anul viitor ne putem apropia de o țintă de deficit de 6% din PIB. Principala influență a rectificării de buget este creșterea costului legat de dobânzi”, a explicat acesta.

Premierul a precizat că bugetul pentru 2025 include o componentă importantă de investiții: „Bugetul pe anul acesta prevede o pondere importantă a investițiilor de 149 miliarde lei.”

Ce autostrăzi primesc finanţare?

Un alt punct esențial în vizita de la Bruxelles a fost programul SAFE, care vizează apărarea, deficitul și infrastructura.

„Am discutat toate detaliile legate de programul SAFE pentru că până jumătatea lunii octombrie să avem o primă listă de propuneri a României, ca la jumătatea lunii noiembrie să fie avizate în CSAT și la final lunii noiembrie lista să fie depusă la Comisie. Sunt trei efecte majore ale acestui credit: pe componentă de apărare, pe cea de deficit și pe cea de infrastructură de transport”, a explicat Bolojan.

În ceea ce privește infrastructura, premierul a anunțat prioritățile de finanțare:

„Cele mai importante proiecte pe infrastructură sunt capetele autostrăzilor din Moldova: Pașcani – Suceava – Şiret și Pașcani – Iași – Ungheni. Sper ca aceste două proiecte importante să rămână în acest program SAFE.”

Rectificarea bugetară, demarată în cursul zilei de joi