Ilie Bolojan anunță regula nouă pentru bugetari – „Dacă nu le convine, să plece”

Premierul Ilie Bolojan a prezentat marți, într-o conferință de presă susținută la Guvern, un amplu pachet de reforme pentru companiile de stat, subliniind impactul acestora asupra bugetului public și a economiei naționale. Afirmațiile sale au inclus mesaje ferme pentru managerii care nu respectă noile reguli: „Dacă nu acceptă, să plece.”

Buget mai eficient prin transparență și economii

Bolojan a explicat că aceste reforme au un scop clar: „gestionarea acestor companii are un impact economic foarte important (…) orice reducere a subvențiilor (…) este o economie în plus, orice creștere a calității serviciilor (…) este un serviciu în plus și orice profit suplimentar (…) înseamnă o capacitate de investiție mai mare sau impozite…”. El a precizat că vicepremierul Dragoș Anastasiu a coordonat memorandumul ce urmează să fie adoptat în ședința de Guvern din această săptămână.

Premierul cere transparanță totală pentru șefii companiilor

Un prim pas concret prevede publicarea datelor despre directorii companiilor de stat (nume, remunerație, performanțe), indiferent de domeniu. „Nu cred că este o rușine (…) ca datele să fie publice”, a subliniat premierul, adăugând că publicul trebuie să aibă o imagine clară asupra modului în care sunt conduse aceste entități.

Plafonări de salarii și reorganizări eficiente, dar și indicatori de performanță

O altă măsură importantă vizează revizuirea structurii de conducere: reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și plafonarea nivelului indemnizațiilor. Bolojan a criticat abuzurile recente: „…fără un control serios (…) s-a ajuns (…) la limitele maxime (…) fără ca acest lucru să se reflecte în performanțe.” În caz contrar, directorii riscă să fie înlocuiți.

Totodată, lgislația prevede și evaluarea indicatorilor de performanță, scopul fiind eliminarea criteriilor superficiale. „Dacă nu vor accepta acești indicatori… vom uza de toate prevederile legale… să impunem indicatorii sau să plece”, a avertizat Bolojan, referindu-se la necesitatea unor criterii clare pentru a justifica veniturile și deciziile manageriale.

AMEPIP, agenția care veghează companiile de stat

Ultima componentă a reformei vizează Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței în Industria Publică (AMEPIP). „Modificări de legislație (…) ca la finalul verii să avem o agenție operațională”, a detaliat premierul, menționând că angajamentele fac parte din PNRR, dar și din nevoia reală de a administra eficient fiecare leu din companiile publice.

Acestea fiind spuse, este evident faptul că România introduce reguli stricte pentru companiile de stat. Managerii riscă sancțiuni dacă nu se conformează noilor standarde de transparență, eficiență și remunerație echilibrată. Bolojan a punctat clar: schimbarea e inevitabilă, iar cine nu se adaptează, va fi înlocuit. Reformele plasează economia românească pe un traseu mai transparent și orientat către performanță.

Declarația oficială a premierului Ilie Bolojan

“Având în vedere că gestionarea acestor companii are un impact economic foarte important în anumite zone, cum e cea de energie, având un impact foarte mare sau în alte zone, fiind actori relevanți, orice câștig în administrarea acestora este un câștig important pentru țara noastră și pentru bugetul de stat.

Asta înseamnă că orice reducere a subvențiilor pe care le acordăm pentru companiile care au nevoie de subvenții este o economie în plus, orice creștere a calității serviciilor pe care aceste companii le oferă pentru cetățeni este un serviciu în plus și orice profit suplimentar pe care îl fac prin reducerea cheltuielilor, prin controlul costurilor, înseamnă o capacitate de investiție mai mare sau impozite care sunt încasate suplimentar de către bugetul de stat, deci buna administrare a companiilor este una dintre cele mai importante elemente care țin de acest de-al doilea pachet.

Și vreau să îi mulțumesc domnului vicepremier Dragoș Anastasiu, care a condus grupul de lucru care a pregătit memorandumul care va fi pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din această săptămână și care va pregăti modificările legislative la legislația privind guvernanța corporativă în așa fel încât să ne putem îmbunătăți administrarea companiilor.

Aceste măsuri vizează câteva aspecte importante care țin de buna administrare a acestor companii.

În primul rând, asigurarea transparenței gestionării companiilor de stat. În acest sens, am convenit ca în perioada următoare toate ministerele tutelare să asigure publicarea tuturor datelor care sunt necesare pentru a ști cine administrează aceste companii, ce câștiguri au, care le sunt indicatorii și toate datele economice care dau o oglindă cât mai fidelă cu privire la cei care conduc și în ce condiții conduc aceste companii.

Acest lucru nu cred că este o rușine pentru cei care le conduc, ca datele să fie publice, nici în ceea ce privește câștigurile, nici în ceea ce privește performanța și e un lucru de normalitate pe care îl vom face în perioada imediat următoare.

Un al doilea element de bază ține de partea de management a companiilor, lucru care va fi rezolvat prin modificări de legislație, atât în ceea ce privește reducerea numărului de membri, dar și în ceea ce privește plafonarea unor câștiguri, pentru că avem o situație în care abuzând, practic, de prevederi legale și fără un control serios a modului în care managerii acestor companii și cei care sunt parte în consiliile de administrație aplică legislația de la valori rezonabile de câștiguri cu care au intrat atunci când au câștigat aceste nominalizări, s-a ajuns într-o perioadă relativ scurtă la limitele maxime, ceea ce, pe bună dreptate, a creat o nemulțumire, atât în opinia publică, dar și în ceea ce privește administrarea lor propriu-zisă, pentru că, în condițiile în care îți cresc foarte mult indemnizațiile, fără ca acest lucru să se reflecte în performanțele companiilor sau în creșterea serviciilor acestora, este evident că e o măsură care abuzează practic legislația în vigoare.

Un element foarte important sunt indicatorii de performanță. Acești indicatori, în următoarea perioadă, vor fi revizuiți de către fiecare minister în așa fel încât să se verifice dacă indicatorii care stau la baza actualelor contracte sunt relevanți sau sunt superficiali. Cu siguranță, în multe locuri, acești indicatori nu sunt relevanți.

Și atunci vom fi în 2 situații, sau noi indicatori vor fi acceptați de către cei care conduc aceste companii, ceea ce înseamnă că sunt oameni de bună-credință, care înțeleg că ceea ce a fost nu va mai fi și trebuie să ofere un plus de performanță în administrarea activelor statului sau, în condițiile în care nu vor accepta acești indicatori, din start înseamnă că sunt niște probleme legate de profesionalismul lor, de bunele lor intenții, de dedicare a acestora și vom uza de toate prevederile legale pe care le vom avea la dispoziție, în așa fel încât să impunem acești indicatori de performanță sau cei care nu acceptă, să plece.

În ultimul rând, tot ce înseamnă modificări de legislație care să întărească capacitatea agenției care ar trebui să verifice aceste companii, AMEPIP-ul, trebuie întărit în așa fel încât, la finalul verii, să avem o agenție operațională, nu doar pentru că avem un angajament prin PNRR pentru a respecta anumite prevederi, ci mai ales pentru că buna administrarea companiilor din România este o necesitate pentru că, așa cum v-am spus, fiecare leu câștigat este un plus pentru bugetul național, pentru investiții sau pentru proiecte de dezvoltare în anii următori”, a declarat premierul Ilie Bolojan.