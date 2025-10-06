Ike Turner Jr., fiul celebrei Tina Turner, a murit la 67 de ani. Primele informații despre cauza morții

Lumea muzicii este din nou în doliu. Ike Turner Jr., fiul legendelor rock și soul Tina Turner și Ike Turner Sr., s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani, potrivit publicației RadarOnline.com. Vestea tristă a fost confirmată de Jacqueline Bullock, nepoata Tinei Turner, care a declarat că decesul a survenit sâmbătă, într-un spital din Los Angeles, în urma insuficienței renale.

Ike Turner Jr. avea probleme de sănătate

„Ike Jr. se confrunta de multă vreme cu probleme cardiace și, din păcate, starea lui s-a degradat constant în ultimii ani. A suferit chiar și un accident vascular cerebral la începutul lunii septembrie, iar organismul său nu a mai rezistat”, a spus Jacqueline, cu profundă tristețe.

Născut în 1958, Ike Turner Jr. era fiul lui Ike Turner Sr. și al Lorrainei Taylor, însă a fost adoptat de Tina Turner în perioada în care aceasta era căsătorită cu celebrul muzician. Crescut într-un mediu dominat de talent, dar și de conflicte, Ike Jr. a moștenit pasiunea pentru muzică, lucrând pentru o perioadă ca inginer de sunet pentru mama sa. Relația profesională dintre cei doi, deși promițătoare, a fost scurtă, din cauza despărțirii tensionate dintre Tina și Ike Sr.

De-a lungul vieții, Ike Jr. a încercat să-și croiască propriul drum în industria muzicală, însă a fost mereu asociat cu moștenirea tumultuoasă a părinților săi. Era unul din cei patru copii care au crescut sub influența celebrului, dar controversatului cuplu Turner. Deși a evitat în ultimii ani aparițiile publice, Ike Jr. a rămas o parte esențială a poveștii familiei care a scris istorie în muzica internațională. Tatăl său, Ike Turner Sr., a murit în 2007, lăsând în urmă un amestec de recunoaștere artistică și scandaluri personale.

Doi ani de la moartea Tinei Turner

Moartea lui Ike Jr. vine la mai bine de doi ani după dispariția Tinei Turner, care a încetat din viață pe 24 mai 2023, la reședința sa din Elveția. „Regina Rock ‘n’ Roll-ului” a pierdut lupta cu hipertensiunea, bolile renale și cancerul intestinal, stingându-se în liniște la vârsta de 83 de ani.

Viața Tinei a fost marcată de momente de glorie, dar și de pierderi sfâșietoare. În 2018, fiul ei cel mare, Craig Raymond Turner, s-a sinucis la 59 de ani, în locuința sa din California. Craig, fiul Tinei cu saxofonistul Raymond Hill, fusese adoptat de Ike Turner Sr. în timpul căsniciei lor.

Potrivit apropiaților artistei, Tina Turner nu și-a revenit niciodată complet după pierderea fiului. O sursă apropiată familiei a mărturisit pentru RadarOnline că vedeta „a trăit cu un sentiment de vinovăție și de neputință, ascultând adesea ultimele mesaje vocale lăsate de Craig, în speranța de a găsi un semn care să o ajute să-l salveze”.

Dispariția lui Ike Turner Jr. închide un nou capitol din povestea uneia dintre cele mai influente familii din istoria muzicii moderne. Deși viața sa a fost plină de provocări, el a rămas fidel pasiunii pentru sunet și scenă, păstrând vie moștenirea Tinei și a lui Ike Turner — două nume care au schimbat definitiv fața rockului și a soul-ului mondial.