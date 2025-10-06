Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 15:00
de Daoud Andra

Ike Turner Jr., fiul celebrei Tina Turner, a murit la 67 de ani. Primele informații despre cauza morții

Showbiz
Ike Turner Jr., fiul celebrei Tina Turner, a murit la 67 de ani. Primele informații despre cauza morții
Ike Turner Sr. și Ike Turner Jr. (FOTO: Profimedia Images)

Lumea muzicii este din nou în doliu. Ike Turner Jr., fiul legendelor rock și soul Tina Turner și Ike Turner Sr., s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani, potrivit publicației RadarOnline.com. Vestea tristă a fost confirmată de Jacqueline Bullock, nepoata Tinei Turner, care a declarat că decesul a survenit sâmbătă, într-un spital din Los Angeles, în urma insuficienței renale.

Ike Turner Jr. avea probleme de sănătate

„Ike Jr. se confrunta de multă vreme cu probleme cardiace și, din păcate, starea lui s-a degradat constant în ultimii ani. A suferit chiar și un accident vascular cerebral la începutul lunii septembrie, iar organismul său nu a mai rezistat”, a spus Jacqueline, cu profundă tristețe.

Născut în 1958, Ike Turner Jr. era fiul lui Ike Turner Sr. și al Lorrainei Taylor, însă a fost adoptat de Tina Turner în perioada în care aceasta era căsătorită cu celebrul muzician. Crescut într-un mediu dominat de talent, dar și de conflicte, Ike Jr. a moștenit pasiunea pentru muzică, lucrând pentru o perioadă ca inginer de sunet pentru mama sa. Relația profesională dintre cei doi, deși promițătoare, a fost scurtă, din cauza despărțirii tensionate dintre Tina și Ike Sr.

De-a lungul vieții, Ike Jr. a încercat să-și croiască propriul drum în industria muzicală, însă a fost mereu asociat cu moștenirea tumultuoasă a părinților săi. Era unul din cei patru copii care au crescut sub influența celebrului, dar controversatului cuplu Turner. Deși a evitat în ultimii ani aparițiile publice, Ike Jr. a rămas o parte esențială a poveștii familiei care a scris istorie în muzica internațională. Tatăl său, Ike Turner Sr., a murit în 2007, lăsând în urmă un amestec de recunoaștere artistică și scandaluri personale.

Doi ani de la moartea Tinei Turner

Moartea lui Ike Jr. vine la mai bine de doi ani după dispariția Tinei Turner, care a încetat din viață pe 24 mai 2023, la reședința sa din Elveția. „Regina Rock ‘n’ Roll-ului” a pierdut lupta cu hipertensiunea, bolile renale și cancerul intestinal, stingându-se în liniște la vârsta de 83 de ani.

Viața Tinei a fost marcată de momente de glorie, dar și de pierderi sfâșietoare. În 2018, fiul ei cel mare, Craig Raymond Turner, s-a sinucis la 59 de ani, în locuința sa din California. Craig, fiul Tinei cu saxofonistul Raymond Hill, fusese adoptat de Ike Turner Sr. în timpul căsniciei lor.

Potrivit apropiaților artistei, Tina Turner nu și-a revenit niciodată complet după pierderea fiului. O sursă apropiată familiei a mărturisit pentru RadarOnline că vedeta „a trăit cu un sentiment de vinovăție și de neputință, ascultând adesea ultimele mesaje vocale lăsate de Craig, în speranța de a găsi un semn care să o ajute să-l salveze”.

Dispariția lui Ike Turner Jr. închide un nou capitol din povestea uneia dintre cele mai influente familii din istoria muzicii moderne. Deși viața sa a fost plină de provocări, el a rămas fidel pasiunii pentru sunet și scenă, păstrând vie moștenirea Tinei și a lui Ike Turner — două nume care au schimbat definitiv fața rockului și a soul-ului mondial.

Revin ninsorile în România. Cod roșu și portocaliu de ploi, dar și cod galben de ninsoare. Harta județelor afectate
Recomandări
Ce schimbări majore se pregătesc în MAI: crește vârsta de pensionare și apar comasări de structuri
Ce schimbări majore se pregătesc în MAI: crește vârsta de pensionare și apar comasări de structuri
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
Compania chineză AheadForm a creat o față de robot aproape umană: clipește, zâmbește și imită emoții reale VIDEO
Compania chineză AheadForm a creat o față de robot aproape umană: clipește, zâmbește și imită emoții reale VIDEO
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde pot apărea probleme
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde pot apărea probleme
Transalpina rămâne închisă pe un sector de drum. Stratul de zăpadă este între 20-40 centimetri. Când s-ar putea redeschide circulația
Transalpina rămâne închisă pe un sector de drum. Stratul de zăpadă este între 20-40 centimetri. Când s-ar putea redeschide circulația
Lanțul de restaurante La Plăcinte intră în insolvență: o criză provocată de pandemie, inflație și lipsa lichidităților
Lanțul de restaurante La Plăcinte intră în insolvență: o criză provocată de pandemie, inflație și lipsa lichidităților
Moulin Rouge, cabaretul și amorul interzis în La Belle Epoque. Istoria celui mai extravagant local din lume
Moulin Rouge, cabaretul și amorul interzis în La Belle Epoque. Istoria celui mai extravagant local din lume
Revista presei
Adevarul
Țara europeană care face angajări în condiții avantajoase: aproape 300 de locuri de muncă disponibile, salarii medii de 8.000 de euro și cazare gratuită
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...