Ieşenii, surprinşi de numărul mare de insecte maro închis din oraş. Sunt peste tot şi apar mai ales noaptea. Entomolog: ”Ziua stau sub pietre/frunze/lemne”

În ultimele zile, tot mai mulți locuitori ai Iașului au raportat prezența unor gândaci de culoare brun-închis, întâlniți atât în interiorul locuințelor, cât și în diverse zone exterioare din oraș. Postările și fotografiile distribuite pe rețelele sociale au stârnit numeroase întrebări și chiar neliniști în rândul cetățenilor, mai ales în privința potențialului lor pericol pentru oameni.

De ce a crecut numărul acestor insecte

Pentru a lămuri situația, reporterii de la „Ziarul de Iași” au cerut părerea entomologului Alex Pintiloaie, cercetător la Stațiunea de Cercetare Agigea. Specialistul a identificat insectele ca aparținând genului Ophonus sau unor specii apropiate, din familia Carabidae, cunoscuți popular sub denumirea de gândaci de pământ. Aceștia sunt, în majoritate, prădători, dar pot consuma și semințe.

„Sunt niște insecte comune, total inofensive. Nu provoacă pagube în locuințe, nu înțeapă și nu transmit boli”, a explicat Alex Pintiloaie, pentru sursa citată.

Contrar impresiei create de aparițiile frecvente din ultimele zile, entomologul afirmă că nu există o creștere neobișnuită a numărului acestor gândaci. Fenomenul se explică prin faptul că vara este sezonul lor de maximă activitate, iar comportamentul nocturn îi face mai vizibili acum.

„Sunt insecte preponderent nocturne, ziua stau sub pietre/frunze/lemne etc, iar noaptea sunt active, fiind atrase inclusiv de luminile artificiale. Nu consider că sunt acum mai mulți decât de obicei, doar acum am început să-i observăm cel mai probabil. Vara e maximul lor de activitate, să zicem așa”, a adăugat specialistul.

Rolul acestor insecte în ecosistem

Din punct de vedere morfologic, aceste insecte au un corp alungit, cu lungimi ce variază de obicei între 6 și 15 milimetri. Elitrele lor, de culoare brun-închis până la negru, acoperă abdomenul și le conferă o excelentă capacitate de camuflare în sol sau printre frunzele uscate. Această adaptare le ajută să evite prădătorii și să își desfășoare activitatea discret în habitatul lor natural.

Pe lângă rolul lor inofensiv în mediul urban, gândacii din genul Ophonus au o contribuție ecologică importantă. Prin hrănirea cu larve și alte insecte mici, ajută la controlul natural al unor potențiali dăunători, contribuind la sănătatea solului și la echilibrul ecosistemelor. În agricultură, sunt considerați aliați utili, reducând presiunea dăunătorilor fără a fi nevoie de pesticide.

Specialiștii recomandă ca, în cazul în care aceste insecte pătrund în locuințe, ele să fie relocate în spații verzi, cum ar fi grădini sau parcuri. Prezența lor indică un mediu urban încă divers din punct de vedere biologic, ceea ce, în ciuda disconfortului vizual pentru unii, este un semn pozitiv pentru sănătatea ecosistemului local.