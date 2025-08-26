Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri

România a fost surprinsă de un episod meteo neașteptat la sfârșit de august. Temperaturile au scăzut atât de mult în zonele montane, încât în Munții Bucegi s-a format deja un strat de zăpadă de câțiva centimetri, în ciuda faptului că ne aflăm încă în plin sezon estival.

Zăpadă la munte, la final de august

Imaginile surprinse pe Vârful Omu au fost distribuite pe pagina de Facebook „Hello, Bușteni”, arătând cum zăpada a acoperit pământul, creând un peisaj ce amintește mai degrabă de început de iarnă decât de sfârșitul verii. De asemenea, Salvamont Brașov a publicat un filmuleț realizat la stația meteo de pe același vârf, unde se poate observa clar stratul subțire de zăpadă așternut pe sol.

Acest fenomen vine imediat după cea mai rece dimineață din această vară, când termometrele au înregistrat valori negative în mai multe regiuni ale țării. La stația meteo din Miercurea Ciuc, mercurul a coborât până la -1 grad Celsius, un record neobișnuit pentru luna august. Temperaturi similare au fost raportate și în localități precum Obârșia Lotrului, Poiana Stampei, Stâna de Vale, Iezer sau chiar pe Vârful Omu, unde răceala intensă a creat condițiile pentru depunerea zăpezii.

Meteorologii explică faptul că această scădere bruscă a temperaturilor este determinată de pătrunderea unei mase de aer rece dinspre nord, care a adus cu sine atât frig, cât și precipitații sub formă de lapoviță sau zăpadă la altitudini mari. Deși decorul alb poate părea spectaculos pentru turiști și pasionații de munte, specialiștii avertizează că fenomenul este de scurtă durată.

Revin temperaturile specifice verii

Conform prognozelor, de marți temperaturile vor începe să crească treptat, iar în următoarele zile România se va întoarce la valori specifice verii târzii. Spre sfârșitul săptămânii, se așteaptă din nou caniculă și disconfort termic accentuat în majoritatea regiunilor țării, așadar zăpada de la sfârșit de august va rămâne doar o amintire efemeră pentru cei care au avut norocul să o surprindă.

Pentru turiști și drumeți, acest episod oferă însă o oportunitate rară: să admire peisaje de iarnă chiar înainte de încheierea verii. Vârful Omu, situat la peste 2.500 de metri altitudine, devine astfel, pentru câteva zile, un loc în care contrastele climatice devin vizibile cu ochiul liber. Salvamontiștii recomandă însă prudență și echipament adecvat, întrucât zăpada, chiar dacă subțire, poate face traseele alunecoase și periculoase.