Iarna a pus stăpânire și pe Bulgaria. Autostrăzile, blocate de viscol și ninsori: ”Stau pe loc de 3 ore lângă Botevgrad”

Un ciclon mediteranean aduce fenomene extreme în Balcanii de Est și Centrali, iar drumurile din Bulgaria sunt paralizate de viscol și ninsori. Internauții au surprins situația pe rețelele sociale, relatând ore întregi de blocaj pe autostrăzi și drumuri naționale. Situația meteorologică dificilă afectează nu doar Bulgaria, ci și Serbia, Grecia, Croația și alte țări din regiune.

Blocaje și trafic paralizat pe drumurile din Bulgaria

Un internaut a postat pe Facebook mai multe fotografii și un clip de pe drumurile din Bulgaria, însoțite de mesajul: ”Dacă veniți pe Bulgaria să vă luați bocancii de iarnă cu voi… și multă răbdare, e blocat tot spre Sofia, și autostrada.. și national.. și de la Montana.. Eu stau pe loc de 3 ore lângă Botevgrad.” În dreptul postării, mai mulți utilizatori au relatat situații similare.

”Azi-noapte am mers pe ruta Ungaria-Polonia si cam tot timpul au fost -2° -3°…daca nu era senin garantat prindeam ceva si spre Polonia 🥴”, a scris unul dintre ei.

Alt comentariu menționa: ”Prea devreme a venit iarna”. O altă persoană care venea din Sofia a adăugat: ”Si eu vin dispre Sofia…ne-au oprit pe autostrada stau de 2h aici 😑 trebuie să ajung la București”.

Ciclonul mediteranean aduce coduri roșii și portocalii

Fenomenul meteorologic este parte a unui ciclon mediteranean care afectează mai multe țări europene. Serbia, Grecia, Bulgaria și Croația se află sub cod roșu de ploi și inundații, în timp ce Croația se confruntă și cu un cod roșu de vânt, cu rafale ce pot depăși 150 km/h. Italia, Croația și Muntenegru sunt sub avertizare cod portocaliu de ploi.

Meteorologii avertizează că, pe măsură ce masele de aer rece vor pătrunde în Balcani, ploile se pot transforma local în ninsori, inclusiv în zone joase precum Kosovo, Macedonia de Nord, Bulgaria și Serbia. Vremea rea se va extinde și în România, cu trei avertizări Cod Portocaliu pentru ploi, ninsori și vânt puternic.

Provocările iernii timpurii: cum afectează România și zonele învecinate

În România, temperaturile maxime vor varia între 7 și 17 grade, iar minimele pot coborî până la zero grade în anumite zone și în depresiuni. Fenomenele meteorologice extreme din Bulgaria au paralizat autostrăzile și drumurile naționale, afectând atât traficul local, cât și rutele internaționale către România.

Situația de pe drumuri ilustrează provocările generate de iarna timpurie și de fenomenele extreme în Balcani. Autoritățile recomandă prudență maximă și echipament adecvat pentru călătorii, iar șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice.