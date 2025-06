„I Know What You Did Last Summer” revine în forță vara aceasta: groaza nu moare niciodată. Când vezi filmul în cinema

După aproape trei decenii de la lansarea filmului original care a îngrozit o generație întreagă, „I Know What You Did Last Summer” se întoarce pe marile ecrane într-un nou capitol plin de suspans, sânge și secrete. Cu premiera oficială programată pentru 18 iulie 2025, acest reboot promite să readucă în prim-plan atmosfera tensionată și misterul care au consacrat franciza, dar într-o formă adaptată publicului de azi.

„I Know What You Did Last Summer„ a devenit rapid un titlu cult în anii ’90, fiind lansat în 1997 și bazat pe romanul omonim al lui Lois Duncan. Povestea clasică — un grup de adolescenți care ascund un accident mortal și sunt ulterior urmăriți de o figură misterioasă care le știe secretul — a captivat milioane de fani ai genului horror-thriller.

În varianta din 2025, filmul nu este doar un remake, ci un requel (remake + sequel), adică o continuare spirituală care respectă și revizitează evenimentele din primul film, dar cu o distribuție nouă și elemente actualizate.

Deși scenariul este în mare parte ținut secret, vom vedea dacă vor exista și flashback-uri care vor lega evenimentele actuale de cele petrecute în 1997, oferind fanilor nostalgici un omagiu vizual și narativ.

Distribuție proaspătă, dar și figuri familiare

Una dintre cele mai mari surprize ale acestui reboot este faptul că Jennifer Love Hewitt și Freddie Prinze Jr., vedetele originale ale filmului, vor reveni în roluri secundare, interpretând versiuni adulte ale personajelor lor: Julie James și Ray Bronson. Apariția lor promite să aducă un plus de emoție și conexiune pentru fanii de cursă lungă ai seriei.

Din distribuția nouă fac parte tineri actori în plină ascensiune, precum Madelyn Cline, Chase Sui Wonders sau Jonah Hauer-King. Regia este semnată de Jennifer Kaytin Robinson.

Ce face această versiune diferită: teme noi și o doză de realism

Noul film din 2025 este o continuare directă a celui de-al doilea film din franciză, I Still Know What You Did Last Summer (1998). Acțiunea se petrece din nou în orașul fictiv Southport, unde începe o serie de crime sângeroase, similare celor petrecute cu ani în urmă.

La fel ca în filmele originale, povestea se centrează în jurul unui grup de tineri prieteni care ascund un secret întunecat: un accident de tip „lovire și fugă” (hit-and-run) care a avut loc vara trecută. Un an mai târziu, primesc o scrisoare criptică și amenințătoare: „I know what you did last summer” („Știu ce-ai făcut astă-vară”).

Începând de aici, teroarea se reinstalează când membrii grupului sunt urmăriți și uciși, unul câte unul, de către celebrul ucigaș mascat cunoscut drept The Fisherman, înarmat cu cârligul său de gheață.

Legătura cu filmele vechi

Pentru a face față noii amenințări, tinerii caută ajutor de la singurii supraviețuitori ai masacrului original: Julie James (Jennifer Love Hewitt), Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.). Aceștia revin în oraș după ani de absență și se confruntă cu o întrebare-cheie: „Ce ați făcut vara trecută?” („What did you do last summer?”). Această replică este menită să accentueze tema principală a filmului: vina, secretele și consecințele faptelor trecute.

Ce s-a întâmplat cu Helen (Sarah Michelle Gellar)?

Personajul Helen Shivers a fost ucis în filmul original din 1997, iar regizoarea a dezvăluit că a încercat să găsească o cale de a o readuce, dar Sarah Michelle Gellar a refuzat ideea, spunând că personajul ei este mort „irevocabil”.

Povestea pare să urmeze tiparul original, dar cu o distribuție nouă și un decor modernizat. Se păstrează, din câte știm pana acum: atmosfera tensionată și misterioasă, scrisoarea amenințătoare, ucigașul necunoscut care apare pe neașteptate, un sentiment apăsător de vină colectivă.

Totuși, noul film promite și o explorare mai profundă a traumelor rămase în urma evenimentelor din trecut, dar și posibile răsturnări de situație.

Cu o lansare programată pentru 18 iulie 2025, „I Know What You Did Last Summer” nu este doar o relansare, ci o reinvenție a unei povești care a definit un subgen întreg. Este o declarație că nostalgia poate fi combinată cu inovația, iar frica are întotdeauna o formă nouă de exprimare.

Fanii genului horror și ai filmului original au toate motivele să fie entuziasmați. Un lucru este sigur: el știe ce-ai făcut… și abia așteaptă să îți amintească.