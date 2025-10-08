HUAWEI Watch Ultimate 2, MatePad 12 X și FreeBuds 7i, lansate oficial în România. Gadgeturile de referință pentru final de an s-ar putea să te uimească

Într-un final de an aglomerat pentru tehnologie, Huawei aduce în România trei produse care joacă pe trei fronturi esențiale: sporturi outdoor și scufundări, productivitate pe o tabletă mare și audio TWS cu anulare de zgomot agresivă. Watch Ultimate 2, MatePad 12 X și FreeBuds 7i vin direct după lansarea globală de la Paris și acoperă un spectru larg de scenarii, de la expediții la redactare și editare de conținut, până la apeluri clare în medii zgomotoase.

Dacă te interesează mai degrabă utilitatea decât lista seacă de specificații, cheia acestor trei lansări este cum îți ușurează viața de zi cu zi. Ceasul propune funcții pe care de obicei le găsești în echipamente dedicate de scufundări, tableta se poziționează ca un instrument serios pentru lucru și studiu, iar căștile ridică ștacheta pe partea de ANC și control hands-free.

Huawei Watch Ultimate 2 – tehnologii pentru apă adâncă și teren dificil

Watch Ultimate 2 este construit explicit pentru mediul dur, cu o carcasă din metal lichid pe bază de zirconiu, ramă din ceramică nanocristalină și ecran protejat cu sticlă de safir. Noutățile care fac diferența apar însă sub suprafață: rezistență declarată până la 150 de metri adâncime și comunicare subacvatică bazată pe sonar, astfel încât să poți trimite mesaje sau să preiei apeluri către alte ceasuri compatibile până la 30 de metri distanță. Există și o funcție SOS sub apă, activă pe o rază maximă de 60 de metri, gândită pentru situații neprevăzute.

Pentru teren, primești un sistem de antenă tip gap pentru recepție mai stabilă, împreună cu poziționarea Sunflower și moduri dedicate: Expedition, când te aventurezi în natură, și Golf Course, care aduce peste 17.000 de hărți HD de terenuri. Setul de siguranță include Fall detection, Emergency SOS și monitorizare la altitudine. Pe sănătate, pachetul TruSense combină senzori și algoritmi X-TAP pentru până la 11 indicatori, iar o atingere pe senzorul lateral îți citește rapid SpO2. eSIM-ul îți dă autonomie față de telefon, anularea zgomotului în apeluri e asistată de AI, iar autonomia variază între 11 zile în modul de economisire și circa 4,5 zile în utilizare standard.

Huawei MatePad 12 X – ecran PaperMatte și flux de lucru fără distrageri

MatePad 12 X merge pe ideea unei tablete mari, orientată către productivitate și creație. Ecranul PaperMatte, cu gravare nanometrică, reduce reflexiile cu până la 50% față de generația anterioară, astfel încât să poți citi și edita mai mult, cu mai puțină oboseală. Carcasa unibody metalică de 5,9 mm și 555 g indică un device gata de luat la drum, iar finisajul obținut prin e-coating dă un aspect perlat, curat.

Instrumentele contează la fel de mult ca hardware-ul. M-Pencil Pro vine cu trei vârfuri dedicate scrierii, notițelor mărunte și picturii, la 16.384 niveluri de presiune. În tandem cu Huawei Notes și GoPaint, poți trece de la schiță la documentare sau storyboard fără să schimbi dispozitivul. Sistemul intern de disipare 3D promite un plus de performanță de aproximativ 27% față de generația anterioară, util în sesiuni lungi de editare, videoconferințe sau multitasking intens.

Huawei FreeBuds 7i – anulare de zgomot avansată și control fără mâini

FreeBuds 7i intră pe piața TWS cu o combinație de ANC 4.0 și un orificiu de aer de 8 mm care ajută la anularea undelor sonore ale zgomotului exterior. Configurația microfonelor este generoasă: un microfon cu conducție osoasă lucrează împreună cu trei microfoane acustice și un algoritm de reducere a zgomotului în apeluri asistat de AI. Rezultatul este o voce mai curată când ești în trafic, la metrou sau în birouri deschise.

Pe lângă gesturile clasice, poți controla căștile prin mișcări ale capului pentru a accepta ori respinge apeluri, util când ai mâinile ocupate. Designul rămâne în zona elegantă, cu linii rotunjite și contururi geometrice, iar opțiunile de culoare sunt White, Black și Pink, gândite să se potrivească ușor cu restul ecosistemului sau cu stilul personal.

Disponibilitate și prețuri în România

Watch Ultimate 2 ajunge în două versiuni: carcasă Amorphous zirconium cu curea neagră din fluoroelastomer la 3999 lei și o ediție dual-color din fluoroelastomer la 4999 lei. În ofertă intră și FreeBuds Pro 4 cadou, plus 10 x Huawei Points pentru achiziții viitoare pe Huawei Store. MatePad 12 X pornește de la 3299 lei, disponibilă pe White și Greenery, pachetul incluzând M-Pencil Pro, un an de Screen Protection și 10 x Huawei Points. FreeBuds 7i sunt listate la 499 lei, cu un cupon de 50 lei, 2x Huawei Points și serviciul Huawei Loss Care gratuit timp de un an.

Dacă ești deja în ecosistemul companiei, cele trei produse se completează natural: ceasul îți rezolvă partea de teren și siguranță, tableta acoperă scrisul, desenul și coordonarea, iar căștile mențin apelurile și concentrarea la un nivel ridicat. Dacă vii din afară, pachetele de lansare sunt o modalitate pragmatică de a testa în paralel hardware și servicii, fără să sacrifici experiența de zi cu zi.