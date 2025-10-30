Horațiu Potra se întoarce în România de bunăvoie. Ce spune avocatul mercenarului

Horațiu Potra ar urma să se întoarcă în România și să se predea autorităților. În prezent, acesta se află în Dubai, iar anunțul privind intenția întoarcerii a fost făcut de avocatul său, la Antena 3 CNN.

Potra ar urma să se predea autorităților din România

Horațiu Potra a anunțat, prin intermediul avocaților, că intenționează să revină voluntar în România și să se predea autorităților.

Apărătorii săi, Christiana Mondea și Șerban Moga, care îi reprezintă pe Horațiu Potra, dar și pe Dorian și Alexandru Potra, au transmis într-un comunicat oficial că decizia celor trei este una asumată și motivată de dorința de a se supune procesului legal din România.

„Cei trei au luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se preda autorităților, pentru a fi judecați în fața instanțelor române”, au declarat avocații, la Antena 3 CNN.

Potrivit acestora, gestul nu este rezultatul unei presiuni externe, ci o alegere personală a familiei Potra.

„Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”, au subliniat Mondea și Moga.

Când ar urma să ajungă în țară

Horațiu Potra a transmis, la rândul său, un mesaj prin avocați, în care explică motivația gestului său: „Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a afirmat acesta. Apărarea susține că, în realitate, Potra nu a încercat niciodată să se sustragă urmăririi penale.

„Horațiu Potra nu s-a sustras niciodată urmăririi penale și, la momentul emiterii mandatului de arestare, era deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea în mod legal”, au precizat avocații.

Întrebat la postul Antena 3 CNN despre momentul exact al revenirii în țară, avocatul Șerban Moga a explicat că procesul este deja în curs și că nu va dura mult până când Potra va ajunge în România. „E o chestiune de câteva zile sau săptămâni”, a spus acesta.

Ce spune ministrul Justiției despre procedură

Pe de altă parte, ministrul Justiției a avut o intervenție la Digi24, în care a explicat că o astfel de procedură ar putea dura luni bune.