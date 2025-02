Horațiu Potra i-a cerut lui Frank Timiș 35 de milioane de dolari pentru Călin Georgescu. Ce spune despre banii ascunși în podea: „Nu mă obligă nimeni să-mi ţin banii în bancă”

Într-o emisiune recentă, Horațiu Potra a încercat să explice sursa sumelor uriașe de bani descoperite în urma perchezițiilor efectuate de procurori la casa sa. În contextul în care imagini și informații cu privire la aceste descoperiri au ajuns în presă, Potra a oferit detalii despre proveniența banilor, dar și despre implicațiile acestora.

Horațiu Potra a explicat că banii găsiți la el acasă nu au fost adunați din activități ilegale, ci provin din contractele sale internaționale, desfășurate în perioada în care a trăit și lucrat în afaceri în Qatar și Africa.

”Eu pana în ’92 nu am avut reședință în România, am câștigat bani în Qatar, în Africa, nu mă obligă nimeni să țin banii în bancă. […] Până în 2018 am avut un contract cu vărul primar al regelui din Qatar.

Un alt subiect abordat de Horațiu Potra în cadrul emisiunii a fost legat de solicitarea sa către omul de afaceri Frank Timiș pentru o sumă considerabilă de bani în scopul susținerii campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Horațiu Potra a confirmat că a existat o discuție în 2021, în care i-a propus lui Frank Timiș o susținere financiară, dar a subliniat că acesta din urmă a refuzat cererea sa.

Printre alte subiecte controversate a fost și vizita sa la Moscova, în 2022, după invadarea Ucrainei. Horațiu Potra a explicat că deplasarea în Rusia a fost motivată de dorința de a clarifica dacă autoritățile ruse aveau vreo problemă cu el, în urma unor zvonuri despre legătura sa cu gruparea Wagner.

”Se spunea de mai mult timp, de când am făcut postarea în 2022 în care am condamnat susținerea Ucrainei, ca am legături cu gruparea Wagner.

Nu m-am întâlnit cu niciun soldat din Wagner; mi-ar fi făcut plăcere să mă întâlnesc cu comandamentul. De aceea m-am dus în Rusia, să văd dacă au rușii ceva cu mine.

M-au ţinut două ore în aeroport. Mă gândeam că or să mă aresteze. Apoi am plecat la hotel, am făcut poze, am mers şi într-un club. Am stat două nopți”, a spus Horaţiu Potra.