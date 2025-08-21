Holzstock Indie Festival 2025 transformă satul Hosman într-un spațiu al muzicii și comunității

În luna august, Hosman devine din nou gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente culturale din zona Sibiului. Holzstock Indie Festival 2025 revine între 22 și 24 august pentru a unsprezecea ediție, aducând împreună muzică, tradiții, ateliere creative și experiențe unice într-un decor cu totul special – curtea bisericii fortificate. Festivalul promite nu doar concerte și distracție, ci și un spațiu în care comunitatea, arta și patrimoniul se întâlnesc.

De-a lungul celor trei zile, participanții vor putea descoperi artiști internaționali și locali, vor lua parte la activități pentru toate vârstele și se vor bucura de peisajele spectaculoase din Valea Hârtibaciului. În plus, accesul la camping este gratuit, copiii sub 14 ani intră liber, iar animalele de companie sunt binevenite, ceea ce face ca atmosfera să fie una prietenoasă și incluzivă.

Artiști internaționali și proiecte muzicale surprinzătoare

Line-up-ul Holzstock Indie Festival 2025 se diversifică anul acesta cu trei noi proiecte artistice. Printre aceștia se află DJ Andy Loop, figură importantă a scenei Global Beat din Barcelona, care va aduce pe scena din Hosman un mix de house, tech și influențe world. Andy Loop este cunoscut pentru seturile sale ce combină sunetele urbane cu instrumente live, creând o experiență muzicală imersivă.

Un alt moment special este oferit de PJ.lo & The Accidentals, un proiect ce reunește muzică și performance într-o formulă spontană și imprevizibilă. Jean-Lorin Sterian, Maria Leca și Cătălin Vaștagu pun împreună voce, synth drums și intervenții creative, transformând scena într-un laborator de improvizație.

În plus, duo-ul This Rromerican Life, format din Antoni și Sam, va aduce în fața publicului un amestec de influențe rome și americane, inspirate din viața personală și din poveștile României. Albumul lor de debut, lansat în iunie 2025, reflectă această întâlnire culturală și emoțională, iar concertul de la Hosman va fi o ocazie de a trăi pe viu energia lor autentică.

Ateliere creative și tradiții readuse la viață

Festivalul nu înseamnă doar muzică, ci și un spațiu de învățare și experimentare. Atelierele organizate îți dau ocazia să descoperi meșteșuguri tradiționale și să creezi obiecte proprii. De exemplu, meșterii Uwe și Thomas Boghian conduc un atelier de artă săsească în piele, unde poți realiza brățări decorate cu motive tradiționale. Tot la capitolul meșteșug intră și atelierul de olărit „Spin & Sculpt”, susținut de Ceramica de Nocrich și Centrul Scout Nocrich, care aduce publicului bucuria de a modela lutul.

Un alt punct de atracție este atelierul „Suculente în borcan” coordonat de Dorina Buian, unde poți învăța să aranjezi și să îngrijești plante, primind la final un mic kit pentru acasă. În aceeași zonă de explorare creativă intră și Fabrica de hârtie, un proiect ce transformă reciclarea într-un proces artistic, arătând cum resturile pot prinde viață sub forma unor coli realizate manual.

Pentru cei mici, festivalul aduce Biblioteca Mobilă a Centrului Cultural German din Sibiu, cu activități interactive, jocuri și lecturi în limba germană. Copiii pot lua parte la ateliere de lectură unde, după fiecare poveste, urmează activități practice care le stimulează imaginația și le dezvoltă creativitatea.

Natură, film și aventuri pentru toate vârstele

Holzstock Indie Festival 2025 își păstrează tradiția de a conecta participanții cu natura. Prin tururile ghidate de birdwatching și atelierele de tracking coordonate de Joe England, ai ocazia să descoperi fauna și urmele animalelor din Valea Hârtibaciului. Tot din categoria experiențelor în aer liber se remarcă plimbarea cu Mocănița, trenul istoric restaurat de Asociația Prietenii Mocăniței, care te poartă printr-un peisaj spectaculos și plin de povești.

Festivalul aduce și o notă de aventură prin vânătoarea de comori organizată în biserica fortificată, unde vei descoperi legende și detalii istorice printr-o serie de provocări distractive. Pentru cei mai activi, există sesiuni de Zumba susținute de Raul Oltean, dar și ateliere de drâmbă sau yodeling, care te introduc în universuri muzicale mai puțin cunoscute.

Cei pasionați de film vor găsi și ei motive de bucurie. Programul include animația pentru copii „Țup”, adaptată după cartea lui Alex Donovici, dar și o selecție de scurtmetraje din Animation Worksheep, un proiect educațional ajuns la a 17-a ediție. În plus, duminică, spectatorii pot viziona filmul „Sonnenallee”, o producție care completează perfect mixul de artă, muzică și cultură al festivalului.

Cu un program dens și variat, Holzstock Indie Festival 2025 promite să ofere trei zile în care istoria, arta și comunitatea se întâlnesc într-un mod autentic. Hosman devine, astfel, un spațiu unde tradiția și modernitatea merg mână în mână, iar fiecare participant își găsește locul – fie că vine pentru concerte, pentru ateliere sau pur și simplu pentru atmosfera specială creată în jurul bisericii fortificate.