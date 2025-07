HBO Max revine: de ce Max a fost o greșeală istorică pentru Warner Bros.

La invitația haosului creat de o rebranduire neinspirată, Warner Bros. a decis în cele din urmă să apese butonul de resetare. De astăzi, 9 iulie 2025, Max a devenit din nou HBO Max, atât în aplicații cât și pe site-ul oficial. După doar doi ani de confuzie și critici acerbe, compania recunoaște oficial ceea ce mulți fani și analiști au spus de la început: renunțarea la brandul HBO a fost o greșeală costisitoare, una comparabilă cu celebra lansare a New Coke.

Decizia a fost anunțată încă din luna mai, dar acum este oficială și vizibilă: Max.com redirecționează către hbomax.com, iar în App Store și Google Play aplicația apare deja sub vechiul nume, cu o notă de actualizare care își asumă ironia: „Aceeași aplicație. Nume (aproape) nou. Răsturnarea de situație pe care toată lumea o aștepta: Max este acum HBO Max.” Utilizatorii nu trebuie să descarce o aplicație nouă, schimbarea fiind făcută automat printr-un simplu update.

De ce a renunțat Warner Bros. la Max?

Revenirea la HBO Max vine după ce rebranduirea din 2023 a fost primită cu scepticism și chiar ridiculizată. În loc să unifice conținutul HBO, Warner Bros. și Discovery sub un nou nume „simplu și universal”, Max a reușit doar să creeze confuzie și să piardă din prestigiul asocierii cu unul dintre cele mai respectate branduri din televiziune.

Pentru context: HBO Max a fost lansat în 2020, ca o platformă menită să consolideze într-un singur loc tot conținutul HBO și al studiourilor Warner Bros., devenind astfel un rival serios pentru Netflix și Disney Plus. Sub această umbrelă, utilizatorii aveau acces atât la seriale de top precum Succession, The Last of Us sau Euphoria, cât și la blockbuster-ele Warner Bros. lansate simultan în cinematografe și online.

Însă în 2023, după fuziunea cu Discovery, Warner Bros. a ales să șteargă numele HBO din titlu, sperând să atragă și publicul care asocia HBO cu conținut „prea sofisticat” sau „prea serios”. Reacția publicului? O combinație de confuzie, iritare și pierdere de încredere în serviciu. Max părea un brand generic, lipsit de identitate și greu de asociat cu moștenirea cinematografică a HBO.

Ce urmează pentru HBO Max și Warner Bros.?

În paralel cu revenirea la numele HBO Max, Warner Bros. trece printr-o restructurare majoră. Compania se va diviza în două entități separate: una care va include HBO, Warner Bros. Pictures și toate studiourile de film și TV, și alta axată pe știri și documentare, care va integra CNN și Discovery Plus. Acest nou context promite o orientare mai clară și un focus mai bine definit pentru HBO Max, care își poate relua misiunea de a livra conținut de calitate, fără a fi trasă în jos de confuzii strategice.

Pentru utilizatori, vestea bună este că nu va exista nicio întrerupere de serviciu. Aplicațiile existente vor fi actualizate automat, iar conturile, listele de preferințe și abonamentele rămân intacte. În plus, odată cu revenirea brandului HBO Max, utilizatorii se pot aștepta la o consolidare a producțiilor originale sub acest nume – poate chiar un nou val de seriale de prestigiu în stilul HBO clasic.

Cu alte cuvinte, HBO Max e din nou HBO Max. Nu Max, nu „The App Formerly Known As Max”, ci pur și simplu platforma pe care fanii au învățat să o iubească și să o respecte. Și deși greșelile trecutului nu pot fi complet șterse, recunoașterea lor și revenirea la o identitate solidă sunt pași importanți pentru a recâștiga încrederea publicului.

Dacă urmărești industria de streaming, acesta este un moment definitoriu – un exemplu despre cât de important este brandingul în era platformelor digitale și ce se poate întâmpla când ignori valorile construite în timp. Mai ales când aceste valori se numesc HBO.