Haos la bordul unui avion din SUA după anunțul lui Trump despre vizele H-1B: „Indienii au implorat să coboare”

O decizie neașteptată a președintelui Donald Trump a generat panică în rândul comunității indiene din Statele Unite și a provocat scene haotice pe un aeroport internațional. Trump a semnat o proclamație prin care taxa pentru obținerea vizei H-1B – viză extrem de populară în rândul specialiștilor IT din India – va crește la 100.000 de dolari pe an, o sumă uriașă comparativ cu nivelul actual, situat între 2.000 și 5.000 de dolari, în funcție de angajator și alte costuri asociate.

Scene de panică la San Francisco

Imediat după ce vestea a devenit publică, rețelele sociale au fost inundate cu imagini și relatări despre ceea ce s-a întâmplat pe aeroportul internațional din San Francisco. Un zbor Emirates, cu destinația India, deja îmbarcat și pregătit de plecare, s-a transformat într-un coșmar logistic pentru personalul de la sol. Potrivit martorilor, mai mulți pasageri indieni, aflați la bord, au început să ceară insistent să fie lăsați să coboare din avion.

„Un zbor internațional plin cu indieni (veniți pentru Durga Puja) din zona Bay Area terminase îmbarcarea și era gata să plece de pe aeroportul SFO, când a apărut știrea despre noile reguli pentru vizele H-1B. Pasagerii indieni au intrat în panică și au implorat să fie lăsați să coboare”, a scris un utilizator pe platforma X.

Procesul de debarcare a provocat o întârziere de peste trei ore, timp în care echipele de securitate și personalul companiei aeriene au încercat să gestioneze situația. Deși imaginile nu au fost verificate independent, mai multe filmări care circulă pe rețelele X și Instagram arată pasageri indieni agitându-se și discutând aprins cu însoțitorii de bord.

Noua măsură anunțată de Trump vizează introducerea unei taxe anuale de 100.000 de dolari pentru fiecare petiție de viză H-1B. Pentru mii de profesioniști indieni din domeniul tehnologiei, acest lucru ar putea însemna anularea șanselor de a obține sau reînnoi permisul de muncă.

Deși ordonanța nu fusese încă aplicată sau clarificată în totalitate, impactul a fost unul imediat. Mulți pasageri au intrat în panică la gândul că, odată plecați din SUA, există riscul să nu mai poată reveni pentru a-și continua cariera și viața construită acolo.

Reacția companiilor și impactul asupra comunității indiene

Situația a generat și un val de reacții din partea marilor angajatori americani. Microsoft, Amazon și JP Morgan au trimis notificări angajaților lor care dețin vize H-1B sau H-4, recomandându-le să evite orice călătorie internațională până la clarificarea regulilor și să rămână pe teritoriul Statelor Unite pentru a nu risca probleme la întoarcere.

H-1B este una dintre cele mai căutate vize de către profesioniștii indieni, în special în industria IT. Permisul este valabil trei ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă trei, și a adus până acum sute de mii de cariere în companii de top din Silicon Valley și nu numai.

Creșterea taxei la 100.000 de dolari anual ar echivala practic cu restrângerea masivă a accesului la acest tip de viză și ar putea lovi dur atât în familiile imigranților, cât și în companiile americane care depind de specialiști străini.