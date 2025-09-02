Haniwa, figurinele japoneze vechi de 1.500 de ani care păstrează sufletele morților: Ce au descoperit oamenii de știință

În perioada Kofun (300–710 e.n.), Japonia antică avea obiceiul de a îngropa morții în movile funerare mari, însoțite de numeroase obiecte.

Printre acestea se numărau și figurinele de lut numite haniwa, cilindri din ceramică adesea decorați cu figuri umane, animale sau chiar case și vase.

Scopul lor era să marcheze limitele mormintelor și să aducă ofrande pentru cei decedați. Unele haniwa erau considerate purtătoare ale sufletelor celor îngropați, având un rol simbolic și spiritual.

Două dintre cele mai fascinante exemplare sunt cunoscute sub numele de „oamenii care dansează” sau dansatorii Haniwa, aflate astăzi în colecția Muzeului Național din Tokyo.

Descoperite în 1930 într-un cimitir antic din prefectura Saitama, la nord de Tokyo, acestea datează de aproximativ 1.500 de ani.

Figurile sunt remarcabile prin simplitatea lor: gura și ochii sunt doar găuri, creând impresia de expresii larg deschise, iar brațele subțiri și curbate, împreună cu corpul cilindric, sugerează că reprezintă persoane cântând sau dansând.

Interpretări și teorii despre Haniwa

Arheologii au propus mai multe interpretări asupra acestor figurine. Yoshio Negita, într-un studiu din 2008, a sugerat că ar putea fi un bărbat și o femeie, bazându-se pe detaliile capului mai mic, care indică o coafură țărănească, posibil reprezentând un agricultor masculin.

O altă teorie, prezentată de Yoshimichi Tsukada în 2007, sugerează că ar putea fi doi ciobani masculini ținând frâiele cailor lor.

Indiferent de interpretare, aceste haniwa oferă indicii despre costumele, rolurile sociale și activitățile comunităților din perioada Kofun.

De-a lungul timpului, mii de haniwa au fost descoperite în cimitire antice japoneze, fiecare movila fiind înconjurată de numeroase astfel de obiecte.

Ele nu doar decorau mormintele, ci și serveau ca simboluri protectoare și ca legături între lumea celor vii și cea a morților.

Mai mult decât atât, aceste figurine au captat atenția și a culturii populare moderne: în jocul video „Animal Crossing”, obiectele numite „gyroids” sunt inspirate direct de haniwa, păstrând vie tradiția acestor artefacte antice.

Importanța culturală, dar și artistică

Haniwa Dansatori arată nu doar abilitatea tehnică a meșteșugarilor antici, ci și credințele și obiceiurile funerare japoneze.

Gura și ochii perforați, brațele curbate și formele stilizate transmit emoții și expresivitate, iar rolul lor ritualic subliniază legătura profundă dintre viață și moarte în cultura Kofun.

În plus, ele ne oferă, fără dar și poate, o perspectivă asupra vieții cotidiene, a muncii și a sărbătorilor antice, prezentând dansul și muzica ca elemente esențiale ale ritualurilor funerare.