Hallo-Wine Unvinpezi.ro Ediția 2025 – 13 vinuri de sezon alese de specialiști

Se apropie Halloween-ul, iar la Unvinpezi.ro încep cele 13 zile cu -13% reducere la vinuri… groaaaaznic de bune!

Urmează nopți cu petreceri costumate, decoruri misterioase și „trick or treat”-uri care țin spiritele în priză. Dar știm cu toții: un Halloween reușit are nevoie de un strop de mister și, mai ales, de un vin bun care să dea gust poveștii.

Pentru asta am pregătit o ediție specială de Hallo-Wine, cu 13% reducere la 170 de vinuri alese de experții noștri, valabilă în perioada 16–28 octombrie. Iar dacă ești membru în Club Unvinpezi.ro, primești încă 10% extra reducere. 🍷

Este momentul perfect să-ți pregătești vinoteca de toamnă sau să refaci stocul de cadouri cu adevărat speciale. Ca să te ajutăm să alegi, am pregătit o selecție cu 13 vinuri de sezon, acum cu preț special:

1. Epiphanie 2019

Realizat din Fetească Neagră, acest vin roșu intens își dezvăluie treptat aromele de fructe negre de pădure, prune uscate și cafea. Taninurile ferme, îmblânzite de note dulci de gemuri, îl transformă în alegerea perfectă pentru preparate din vânat sau deserturi cu ciocolată.

Scaia Paradiso 2021

Un cupaj intens din Veneto, cu arome de vișine, fructe de pădure, piper, cacao și lemn dulce. Gust echilibrat și profund, ideal alături de carne roșie, trufe, hribi sau brânzeturi maturate.

3. Crâmpoşie Selecţionată 2024

Un vin proaspăt și revigorant din Drăgășani, cu arome de flori de tei, măr verde și citrice. Gust mineral și echilibrat, ideal ca aperitiv sau alături de pește, fructe de mare și salate ușoare.

4. ¡Hola Barcelona Cava Organic Brut Reserva

Un spumant ecologic din Penedès, cu perlaj fin și arome de măr verde, citrice și pâine prăjită. Gust sec, cremos și crocant, perfect alături de tapas, carne albă și brânzeturi.

Papale Linea Oro Primitivo di Manduria 2021

Un Primitivo intens și corpolent, cu 98 de puncte Luca Maroni. Arome de gem, fructe de pădure, vanilie și ciocolată. Se potrivește cu carne roșie, vânat și brânzeturi maturate. Se recomandă decantarea.

6. Domaine Nathalie et Gilles Fèvre Chablis 2023

Un Chardonnay elegant din Chablis, cu note de piersici, citrice și mineralitate sărată. Textură cremoasă și echilibru fin. Ideal cu fructe de mare, pește sau aperitive rafinate.

7. Ciacci Piccolomini Brunello di Montalcino 2020

Un Brunello distins, cu 96 de puncte James Suckling. Arome florale și fructate, completate de o structură amplă și mineralitate fină. Se recomandă cu carne roșie, vânat și brânzeturi.

Rutini Colección Malbec 2021

Un Malbec argentinian expresiv, distins cu 92 de puncte James Suckling. Arome intense de vișine, coacăze și prună coaptă, completate de fine nuanțe de stejar. Corp plin, taninuri elegante și echilibru remarcabil. Ideal alături de carne roșie, vânat, tocănițe sau brânzeturi maturate.

9. Barriquello Saperavi 2018

Un Saperavi sec din Moldova, maturat 9–12 luni în barrique-uri franceze. Arome intense de flori, fructe roșii și prune uscate. Gust catifelat, cu postgust lung. Ideal cu vită, berbec sau brânzeturi maturate.

10. Villa Vinea Chardonnay Selection 2023

Un Chardonnay sec, baricat, cu arome de pepene galben, miere și vanilie. Gust exotic, bine echilibrat, cu accente de ananas, mango și ierburi aromatice. Excelent cu pește, fructe de mare sau brânzeturi cremoase.

11. Navicella Alb 2023

Un cupaj expresiv de Fetească Albă, Sauvignon Blanc și Riesling de Rhin. Arome intense de flori albe, piersică, tei și note minerale. Gust complex și bine structurat. Ideal cu pește, fructe de mare, preparate vegetariene sau deserturi ușoare.

Prince Matei 2018

Un Merlot emblematic, cu arome de fructe de pădure, piper, ciocolată și vanilie. Textură intensă, corpolentă, cu taninuri moi și postgust lung. Se potrivește perfect cu carne roșie, vânat sau brânzeturi învechite.

Blu Onice 2020

Un Aglianico intens din sudul Italiei, cu arome de fructe negre, condimente mediteraneene și lemn ars. Gust cremos, cu note de lichior de cireșe și cedru. Ideal cu miel, carne la grătar, tocănițe și brânzeturi maturate.

Unvinpezi.ro a fost lansat în anul 2012 cu un concept unic pe piața de vinuri din România, acela de a vinde doar vinuri premium atent selectate de o echipă de specialiști, o singură etichetă pe zi, la cel mai bun preț din online, în cantitate limitată. Prin Clubul Unvinpezi.ro, membrii beneficiază de oferte exclusive, acces la degustări și evenimente speciale, dar și de campanii unice care susțin producătorii locali.

Articol susținut de Unvinpezi.ro.