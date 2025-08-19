Hackerii ruși au accesat dosarele sigilate din tribunalele americane de ani de zile. Cum a fost posibil, care sunt consecințele

Un raport recent arată că hackeri susținuți de statul rus au reușit să pătrundă în sistemele informatice ale instanțelor federale din Statele Unite și să obțină acces la documente sigilate, păstrate în mod normal sub protecție strictă. Breșa a rămas nedetectată timp de mai mulți ani, iar informațiile compromise ridică probleme majore pentru securitatea națională, dar și pentru încrederea în infrastructura digitală a justiției americane.

Conform surselor citate de Bloomberg, atacatorii au folosit credențiale furate și au exploatat o vulnerabilitate a unui server învechit utilizat de instanțe. În mod specific, aceștia au căutat acces la dosarele sigilate, care includ date extrem de sensibile din cazuri de spionaj, fraude financiare, spălare de bani sau investigații ce implică agenți ai unor guverne străine.

Cum au reușit hackerii să pătrundă în sistem

Investigațiile au scos la iveală faptul că gruparea cibernetică – identificată drept sponsorizată de statul rus – a profitat de lipsa unor măsuri moderne de securitate. Instanțele americane nu implementaseră la timp autentificarea multifactor și foloseau infrastructură digitală învechită, vulnerabilă în fața atacurilor sofisticate.

Un factor agravant a fost și subfinanțarea sistemului judiciar în domeniul securității IT. Specialiștii au semnalat de mai mulți ani că instanțele nu dispun de resurse suficiente pentru protejarea datelor, iar această breșă confirmă cât de expus era sistemul. În plus, faptul că atacul a rămas nedetectat timp de mai mulți ani arată nu doar o lipsă de tehnologie adecvată, ci și o problemă de monitorizare și reacție.

În toamna anului trecut, instanțele au apelat la compania de securitate Palo Alto Networks pentru a remedia situația, însă experții consideră că pagubele au fost deja produse și că documentele compromise pot avea consecințe pe termen lung.

Ce riscuri aduce compromiterea documentelor sigilate

Dosarele vizate de hackeri includ informații confidențiale privind cazuri de securitate națională și investigații sensibile. Astfel de date pot conține identitatea martorilor protejați, surse confidențiale sau strategii legale ale procurorilor. În mâinile greșite, aceste informații pot compromite anchete în desfășurare, pot pune în pericol viața unor persoane sau pot fi folosite pentru a manipula cazuri juridice.

Bloomberg Law notează că mai multe instanțe federale au luat deja măsuri drastice, interzicând depunerea online a unor documente extrem de sensibile și cerând ca acestea să fie depuse exclusiv în format fizic. Această măsură arată amploarea îngrijorării privind securitatea datelor și lipsa de încredere în sistemul electronic actual.

Breșa vine într-un context geopolitic complicat, chiar în perioada în care președintele SUA urma să se întâlnească cu omologul său rus pentru discuții privind războiul din Ucraina. Întrebarea dacă acest subiect va fi ridicat oficial la nivel diplomatic rămâne deschisă, însă cert este că atacul va alimenta tensiunile deja existente între cele două țări.

Consecințe pentru viitor și ce se schimbă acum

Pe termen scurt, administrația judiciară americană a început să implementeze măsuri suplimentare de securitate, inclusiv autentificare multifactor și reguli mai stricte pentru gestionarea documentelor. Totuși, experții subliniază că o parte din daune este ireversibilă: odată ce informațiile au fost copiate, nu mai pot fi recuperate.

Pe termen lung, cazul ar putea determina Congresul să crească finanțarea pentru securitatea cibernetică a sistemului judiciar. De asemenea, este de așteptat ca dosarele cele mai sensibile să fie tratate cu un nivel suplimentar de protecție, iar unele informații să fie stocate exclusiv offline pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.

Atacul demonstrează încă o dată că instanțele – instituții considerate în general sigure și tradițional protejate prin proceduri stricte – sunt vulnerabile în era digitală. Dacă aceste breșe nu sunt remediate rapid și eficient, ele riscă să submineze nu doar cazuri individuale, ci și încrederea publicului în întregul sistem de justiție, conform Bloomberg.