Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 13:03
de Badea Violeta

Guvernul pregătește noi concedieri masive: 40.000 de posturi din administrație vor dispărea

Social
Guvernul pregătește noi concedieri masive: 40.000 de posturi din administrație vor dispărea
Executivul pregateste taieri semnificative de personal. Sursa foto: Profimedia

Guvernul a anunțat reduceri semnificative în administrația locală și centrală, vizând aproximativ 40.000 de posturi. Măsura vizează atât personalul din organigrame, cât și cabinetele aleșilor locali și demnitarilor naționali, cu scopul de a reduce presiunea bugetară și a eficientiza funcționarea instituțiilor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat cum se va desfășura procesul și cine va fi afectat.

Guvernul elaborează planuri pentru reduceri de personal la scară largă

Ministerul Dezvoltării anunță că reducerile de personal din administrația locală nu se vor face uniform, ci vor fi aplicate diferențiat, în funcție de structura fiecărei instituții. Estimările arată că diminuarea numărului de posturi va fi, în medie, de aproximativ 20-25%.

”Se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil”, a declarat ministrul Cseke Attila, la Antena 3 CNN.

Acesta a precizat că acolo unde autoritățile au funcționat cu mai multe posturi vacante, vor fi eliminate doar aceste poziții, fără a afecta personalul activ.

Vezi și:
Start concedieri bugetari. Peste 6.000 de posturi vor fi eliminate din administrația publică centrală – Ilie Bolojan: „Acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, vor fi reduceri de personal”
Lista bugetarilor care vor fi concediați. Aceşti angajaţi vor fi daţi afară, după noile reguli ale Guvernului Bolojan

În schimb, instituțiile care au organigramele ocupate integral vor fi nevoite să treacă printr-un proces de reorganizare, ceea ce va duce inevitabil la restructurări.

Reduceri în cabinetele aleșilor și reorganizarea Poliției Locale

O altă componentă importantă a planului vizează cabinetele aleșilor locali și demnitarilor naționali.

”În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare.

Cei care sunt foarte buni își vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus oficialul.

Ministrul a anunțat și o ”reducere masivă de aproximativ 57% a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel național.

De la aproximativ 10.700 de posturi, începând cu cele de la prim-ministrul până la cele de secretar de stat, se va ajunge la aproape 6.000 de posturi. Premierul va avea cinci în loc de opt.” În același timp, la Poliția Locală va avea loc o reducere suplimentară de aproximativ 4.000 de posturi.

”În total, este vorba despre aproximativ 40.000 de posturi reduse. Cam 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe cabinete și 4.000 pe Poliția Locală”, a subliniat Cseke Attila.

Ce urmărește Executivul prin aceste disponibilizări

Reducerea masivă de posturi din administrație va avea efecte semnificative asupra funcționării instituțiilor publice și asupra angajaților afectați.

Guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru optimizarea resurselor și eliminarea presiunii bugetare, dar va fi esențial ca procesul să fie aplicat corect și transparent.

Posturile vacante vor fi eliminate acolo unde este posibil, iar reorganizarea va viza instituțiile cu organigrame pline, pentru a menține eficiența și continuitatea serviciilor publice.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
După ce a fost lăudată de toată lumea pentru felul în care se menține la 57 de ani, Jennifer Lopez a dezvăluit ce face pentru a arăta atât de bine
După ce a fost lăudată de toată lumea pentru felul în care se menține la 57 de ani, Jennifer Lopez a dezvăluit ce face pentru a arăta atât de bine
Românii au cheltuit peste un miliard de euro la jocuri de noroc online în doar șase luni. Care sunt riscurile, efectele
Românii au cheltuit peste un miliard de euro la jocuri de noroc online în doar șase luni. Care sunt riscurile, efectele
Probleme la metrou: un tren nou s-a stricat în mers și a rămas fără pantografe
Probleme la metrou: un tren nou s-a stricat în mers și a rămas fără pantografe
Rolls-Royce duce luxul la cote astronomice. Ce știm despre Spectre Inspired by Primavera, linia care redefinește eleganța la mașini
Rolls-Royce duce luxul la cote astronomice. Ce știm despre Spectre Inspired by Primavera, linia care redefinește eleganța la mașini
Mercedes-AMG GT XX electric a stabilit un record istoric: 40.075 km parcurși în 7 zile și 13 ore pe circuitul Nardo
Mercedes-AMG GT XX electric a stabilit un record istoric: 40.075 km parcurși în 7 zile și 13 ore pe circuitul Nardo
Ce pensie ar urma să primească un fost magistrat după noua formulă din Pachetul 2
Ce pensie ar urma să primească un fost magistrat după noua formulă din Pachetul 2
REVIEW Philips Evnia 32M2C5501 – monitorul curbat de gaming cu 180Hz și Ambiglow care te ajută să te scufunzi în jocurile tale preferate cum nu credeai posibil
REVIEW Philips Evnia 32M2C5501 – monitorul curbat de gaming cu 180Hz și Ambiglow care te ajută să te scufunzi în jocurile tale preferate cum nu credeai posibil
Concerte București septembrie 2025. Cele mai așteptate evenimente ale lunii
Concerte București septembrie 2025. Cele mai așteptate evenimente ale lunii
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi (P)
Playtech Știri
Designul contează: cum au evoluat paturile de pescuit în ultimii ani (P)
Playtech Știri
Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!