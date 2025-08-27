Guvernul pregătește noi concedieri masive: 40.000 de posturi din administrație vor dispărea

Guvernul a anunțat reduceri semnificative în administrația locală și centrală, vizând aproximativ 40.000 de posturi. Măsura vizează atât personalul din organigrame, cât și cabinetele aleșilor locali și demnitarilor naționali, cu scopul de a reduce presiunea bugetară și a eficientiza funcționarea instituțiilor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat cum se va desfășura procesul și cine va fi afectat.

Guvernul elaborează planuri pentru reduceri de personal la scară largă

Ministerul Dezvoltării anunță că reducerile de personal din administrația locală nu se vor face uniform, ci vor fi aplicate diferențiat, în funcție de structura fiecărei instituții. Estimările arată că diminuarea numărului de posturi va fi, în medie, de aproximativ 20-25%.

”Se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil”, a declarat ministrul Cseke Attila, la Antena 3 CNN.

Acesta a precizat că acolo unde autoritățile au funcționat cu mai multe posturi vacante, vor fi eliminate doar aceste poziții, fără a afecta personalul activ.

În schimb, instituțiile care au organigramele ocupate integral vor fi nevoite să treacă printr-un proces de reorganizare, ceea ce va duce inevitabil la restructurări.

Reduceri în cabinetele aleșilor și reorganizarea Poliției Locale

O altă componentă importantă a planului vizează cabinetele aleșilor locali și demnitarilor naționali.

”În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni își vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus oficialul.

Ministrul a anunțat și o ”reducere masivă de aproximativ 57% a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel național.

De la aproximativ 10.700 de posturi, începând cu cele de la prim-ministrul până la cele de secretar de stat, se va ajunge la aproape 6.000 de posturi. Premierul va avea cinci în loc de opt.” În același timp, la Poliția Locală va avea loc o reducere suplimentară de aproximativ 4.000 de posturi.

”În total, este vorba despre aproximativ 40.000 de posturi reduse. Cam 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe cabinete și 4.000 pe Poliția Locală”, a subliniat Cseke Attila.

Ce urmărește Executivul prin aceste disponibilizări

Reducerea masivă de posturi din administrație va avea efecte semnificative asupra funcționării instituțiilor publice și asupra angajaților afectați.

Guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru optimizarea resurselor și eliminarea presiunii bugetare, dar va fi esențial ca procesul să fie aplicat corect și transparent.

Posturile vacante vor fi eliminate acolo unde este posibil, iar reorganizarea va viza instituțiile cu organigrame pline, pentru a menține eficiența și continuitatea serviciilor publice.