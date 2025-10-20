Grupa I de muncă: cum pierzi anii de vechime dacă nu ai aceste documente

Pentru mulți români care au lucrat înainte de anii 2000 în industrie, construcții sau medii cu expunere la factori de risc, grupa I de muncă reprezintă o parte esențială a carierei profesionale. Această categorie de muncă, reglementată înainte de intrarea în vigoare a actualului Cod al muncii, se acorda salariaților care își desfășurau activitatea în condiții deosebite, vătămătoare sau periculoase, cu efecte directe asupra sănătății.

Ce înseamnă grupa I de muncă

Grupa I includea, în principal, meserii din metalurgie, minerit, energie, chimie, transporturi, construcții navale, exploatări petroliere și alte domenii unde lucrătorii erau expuși la noxe, temperaturi extreme sau pericol fizic constant. Munca prestată în aceste condiții oferea beneficii la pensionare, cum ar fi reducerea vârstei standard și majorarea stagiului de cotizare.

După 2001, sistemul de grupe de muncă a fost înlocuit prin noțiunile de „condiții deosebite” și „condiții speciale”, dar perioadele lucrate anterior acestei date se iau în continuare în calcul, dacă pot fi dovedite cu documente justificative.

Actele necesare pentru recunoașterea grupei I

Pentru ca perioada lucrată în grupa I să fie recunoscută de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), angajatul trebuie să prezinte documente clare, eliberate de fostul angajator sau de deținătorul arhivei acestuia. Printre actele acceptate se numără:

Adeverința de încadrare în grupa I de muncă, eliberată conform Ordinului nr. 50/1990 sau altor reglementări specifice perioadei;

Carnetul de muncă, în care trebuie să fie menționată grupa de muncă și procentul (100% pentru grupa I);

Contractul individual de muncă sau statele de plată, care pot confirma locul și perioada efectivă de muncă;

Deciziile interne sau fișele de post care atestă natura activității și mediul de lucru;

În lipsa angajatorului, adeverințe emise de arhivele județene sau succesorii legali ai întreprinderii pot substitui documentele originale. Toate aceste acte trebuie să conțină informații esențiale: denumirea unității, perioada exactă lucrată, funcția deținută, temeiul legal al încadrării și procentul de timp efectiv lucrat în grupa respectivă.

Cum poți pierde anii de vechime

În lipsa acestor documente, anii de muncă în condiții grele pot fi pierduți definitiv. CNPP nu recunoaște încadrarea în grupa I doar pe baza declarațiilor sau a martorilor, ci exclusiv pe baza actelor oficiale. Dacă firma la care ai lucrat a fost desființată, iar arhiva nu mai există, singura soluție rămâne identificarea unui succesor juridic sau adresarea către Arhivele Naționale, însă procesul este dificil și de lungă durată.

De asemenea, o adeverință eliberată incorect sau lipsită de date obligatorii poate fi respinsă. În aceste cazuri, solicitantul riscă să piardă reducerea vârstei de pensionare și să i se recalculeze pensia doar pentru anii standard de cotizare, fără beneficiile acordate pentru munca grea.

Cei care știu că au lucrat în condiții de grupă I ar trebui să verifice din timp existența documentelor și să solicite copii conforme, înainte de depunerea dosarului de pensionare. Este recomandat, de asemenea, să păstreze toate actele de muncă într-un dosar personal și să le digitalizeze. În lipsa dovezilor, ani întregi de muncă grea pot dispărea din evidențele oficiale, afectând direct dreptul la pensie.