Grupa a II-a de muncă 2025 | Unde se găsește lista actualizată a meseriilor care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare
Grupa a II-a de muncă desemnează, în continuare, acele activități desfășurate în condiții vătămătoare, grele sau periculoase care dau dreptul lucrătorilor la reduceri ale vârstei standard de pensionare. Reglementările din Legea pensiilor (Legea nr. 360/2023 și acte normative conexe) păstrează principiul reducerii vârstei proporțional cu perioadele efectiv lucrate în aceste condiții, dar au modificat criteriile, tabelele și mecanismele de calcul.

Ce înseamnă, concret, grupa a II-a

În practică, „grupa a II-a” include locuri de muncă ce nu mai intră în categoria celor deosebit de grele sau speciale (fosta grupa I), dar care expun lucrătorii la factori nocivi ori condiții de muncă ce afectează sănătatea pe termen lung (varemedii, prafuri, vibrații, temperaturi extreme, manipulare repetitivă cu efort fizic etc.). Listele cu meserii și ocupații încadrabile sunt stabilite prin acte normative şi ordine ministeriale, anexate la legi, și pot fi actualizate periodic.

Nu există o listă unică de meserii în textul explicativ al articolului — clasificarea se regăsește în anexele legii și în ordine ale ministerelor (de exemplu, liste detaliate care includ activități din industria metalurgică, construcții cu expunere la pulberi, unele lucrări din domeniul chimic, industria minieră cu anumite operări, lucrări în medii cu vibraţii etc.). Pentru exemple concrete și actualizate trebuie consultate anexele la Legea pensiilor și ordinele publicate în Monitorul Oficial.

Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă

Ce drepturi la pensie au lucrătorii din grupa a II-a

Persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupa a II-a pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în funcție de anii efectiv lucraţi în aceste condiţii, conform tabelelor din lege. Reducerea se aplică proporțional: cu cât ai mai mulți ani în grupa a II-a, cu atât scade vârsta de pensionare, în limitele prevăzute de lege. Totuși, aceste reduceri se pot acorda numai dacă sunt îndeplinite și celelalte condiţii legale (de exemplu stagiul complet de cotizare, când legea impune această condiţie).

Documentarea perioadelor lucrate în grupa a II-a trebuie susținută cu adeverințe, fișe de post și alte înscrisuri emise de angajatori, iar recunoașterea perioadelor este făcută de casele teritoriale de pensii. De asemenea, anumite perioade anterioare unor modificări normative (de exemplu, perioade realizate până la 1 aprilie 2001) pot avea reguli speciale de echivalare; istoria normativă trebuie verificată în dosarul de pensie.

Unde găsiți lista actualizată și cum procedați

Pentru clarificări și listări actualizate consultați: (1) textul Legii nr. 360/2023 și anexele sale; (2) ordinele publicate în Monitorul Oficial care actualizează tabelele (ex.: ordinele emise în 2025 care detaliează reducerile şi ocupațiile); (3) Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) — secțiunea „întrebări frecvente” și ghiduri practice. Pentru cazul particular al fiecărei meserii, cereți o verificare la casa teritorială de pensii pentru a ști exact câți ani recunoscuți în grupa a II-a aveți și ce reducere a vârstei vi se aplică.

În concluzie, grupa a II-a rămâne un mecanism prin care muncile cu impact asupra sănătăţii primesc o compensare sub forma reducerii vârstei de pensionare. Reglementările recente (2023-2025) au introdus clarificări și noi tabele — consultarea textelor oficiale și a casei de pensii rămâne pasul esențial pentru aplicarea corectă a drepturilor.

