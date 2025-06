Groază animatronică și nostalgie digitală: ce aduce „Five Nights at Freddy’s”, filmul de pe Netflix, pentru fanii jocurilor horror

Adaptarea cinematografică a unuia dintre cele mai populare jocuri indie de groază a ajuns în sfârșit pe Netflix, sub titlul bine-cunoscut: Five Nights at Freddy’s. Filmul de pe Netflix promite să le ofere fanilor o doză serioasă de tensiune, suspans și atmosferă apăsătoare, dar și o reinterpretare a poveștii care a făcut milioane de jucători să țipe în fața ecranelor. Lansarea sa marchează o etapă importantă nu doar pentru franciză, ci și pentru genul horror care tot mai des se inspiră din universul gamingului.

Pe lângă fiorii specifici, Five Nights at Freddy’s este și un exercițiu de nostalgie, dar și de marketing eficient – un produs care știe exact cui i se adresează și cum să atingă corzile sensibile ale publicului său. Dacă te-ai întrebat dacă filmul de pe Netflix e pentru tine, citește mai departe.

Povestea filmului de pe Netflix urmează în mare firul jocului original creat de Scott Cawthon: un paznic de noapte (interpretat de Josh Hutcherson) este angajat să supravegheze restaurantul abandonat Freddy Fazbear’s Pizza. La prima vedere, totul pare o simplă slujbă de supraviețuire cu puțină adrenalină, dar adevărul este cu mult mai înspăimântător.

Restaurantul este bântuit – nu de fantome clasice, ci de animatronici uriași, învechiți și tulburător de expresivi, care prind viață odată cu lăsarea întunericului. Acești roboți care odinioară distrau copiii devin în timpul nopții niște creaturi de coșmar care vânează fără milă. Fiecare apariție este însoțită de tensiune, de efecte sonore care zguduie și de o atmosferă opresivă care menține publicul în alertă.

Regizorul Emma Tammi reușește să îmbine elementele horror clasice – decorul învechit, lumina stroboscopică, zgomotele metalice bruște – cu un fir narativ care introduce subtil misterul disparițiilor și traumelor nerezolvate. Deși nu se îndepărtează radical de sursa originală, filmul de pe Netflix adaugă profunzime personajelor și un strop de emoție familială, fără să piardă din vedere scopul principal: să înspăimânte.

Fanii jocului vor fi împărțiți

Adaptările după jocuri video sunt adesea capcane periculoase pentru regizori: fie dezamăgesc fanii înrăiți, fie devin de neînțeles pentru cei care nu cunosc universul. Five Nights at Freddy’s, filmul de pe Netflix, încearcă să evite aceste capcane și reușește parțial.

Fanii vechi vor aprecia apariția celor patru animatronici principali – Freddy, Bonnie, Chica și Foxy – realizați cu un amestec de efecte practice și CGI convingător. Atmosfera este fidelă jocului original, iar multe scene par extrase direct din gameplay. Totuși, există și critici – unii consideră că filmul este prea lent în unele secvențe, că nu explorează suficient mitologia jocului și că încearcă prea mult să fie accesibil pentru publicul general.

Pentru cei care nu au jucat niciodată Five Nights at Freddy’s, filmul de pe Netflix poate părea un thriller de groază neobișnuit, cu o mitologie confuză și un ritm fluctuant. Cu toate acestea, misterul care se adâncește progresiv și scenele de groază bine dozate sunt suficiente pentru a menține atenția până la final.

Un univers în expansiune sau o poveste de sine stătătoare?

Este clar că filmul de pe Netflix nu este gândit ca un experiment singular. Succesul pe care l-a avut deja în SUA și entuziasmul comunității online arată că universul Five Nights at Freddy’s are un potențial cinematografic uriaș. Mai ales în contextul în care alte titluri de jocuri – precum The Last of Us sau Arcane – au primit deja continuări sau adaptări extinse.

Finalul filmului lasă loc pentru o continuare și sugerează că mitologia animatronicilor nu s-a epuizat. Cu un sequel confirmat deja de Blumhouse, este doar o chestiune de timp până când vom vedea noi episoade ale acestui univers transpus pe ecran. Iar dacă filmul de pe Netflix va continua pe aceeași linie, avem toate șansele să asistăm la nașterea unei francize cinematografice horror bazată pe gaming.

Five Nights at Freddy’s, filmul de pe Netflix, este o combinație curajoasă de horror clasic, estetică retro și storytelling modern. Nu este perfect, dar e suficient de ambițios, fidel fanilor și vizual captivant pentru a merita o seară cu lumina stinsă și volumul dat tare.