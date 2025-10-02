Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 17:18
de Vieriu Ionut

Greșeala pe care o fac zilnic milioane de români când spun „pe gratis”. Care este varianta corectă

UTILE
Greșeala pe care o fac zilnic milioane de români când spun „pe gratis”. Care este varianta corectă
De ce „pe gratis” nu este corect

Limba română este plină de subtilități și nuanțe care pot pune în dificultate chiar și pe cei care o folosesc zilnic. Unele expresii intră atât de adânc în vorbirea curentă, încât ajung să fie rostite fără ca oamenii să mai reflecteze la corectitudinea lor. Una dintre cele mai răspândite greșeli de acest fel este utilizarea expresiei „pe gratis”.

De ce expresia „pe gratis” este considerată greșită

În vorbirea cotidiană, milioane de români folosesc expresia „pe gratis” pentru a arăta că un produs sau un serviciu nu necesită plată. Totuși, din punct de vedere gramatical, aceasta este considerată un pleonasm. Termenul „gratis” provine din latină și are sensul de „fără plată”. Prin urmare, adăugarea prepoziției „pe” înaintea acestuia devine inutilă și creează o construcție lipsită de logică.

Dacă ar fi să comparăm, ar suna ca și cum cineva ar spune „pe fără plată” sau „pe pe degeaba”, ceea ce este evident greșit și redundant. Din acest motiv, lingviștii atrag atenția că singura variantă corectă rămâne „gratis” sau, alternativ, „gratuit”.

Vezi și:
Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere
Cea mai frecventă greșeală din limba română. Simplă la prima vedere, dar 9 din 10 români o fac

Variantele corecte: „gratis” și „gratuit”

Atunci când vrem să ne exprimăm corect, putem alege fie forma „gratis”, fie „gratuit”. Ambele sunt acceptate și au același înțeles, fiind preferate în contexte diferite. De exemplu, „intrarea este gratis” sau „accesul este gratuit” sunt enunțuri perfect corecte. Diferența constă, în principal, în registrul de utilizare: „gratis” este mai uzual și întâlnit frecvent în limbajul de zi cu zi, în timp ce „gratuit” apare mai des în contexte formale sau administrative.

În schimb, expresia „pe gratis” rămâne o construcție greșită, chiar dacă este adânc înrădăcinată în limbajul popular.

De ce persistă greșeala în vorbirea curentă

Un motiv pentru care expresia continuă să fie folosită atât de des este faptul că oamenii sunt obișnuiți să introducă prepoziția „pe” înaintea unor substantive sau adjective pentru a da frazei o anumită naturalețe. Astfel, „pe gratis” pare să curgă firesc în conversație, însă, din punct de vedere lingvistic, nu are fundament.

Această obișnuință a intrat atât de adânc în limbajul colocvial, încât mulți nu mai realizează că se află în fața unui pleonasm. De fapt, numeroase alte expresii similare din română demonstrează cum repetiția de sensuri a devenit parte din vorbirea curentă.

Concluzie: cum ne exprimăm corect

Pentru a evita greșeala, este recomandat să folosim doar „gratis” sau „gratuit”. Așadar, în loc să spunem „am primit cadoul pe gratis”, corect ar fi „am primit cadoul gratis” sau „am primit cadoul gratuit”.

Respectarea normelor lingvistice nu ține doar de formalitate, ci contribuie și la păstrarea clarității și frumuseții limbii române. Iar în cazul acestei expresii, corectitudinea se rezumă la o regulă simplă: fără „pe” în fața lui „gratis”.

Cod roşu de inundaţii. Autorităţile se aşteaptă la ce e mai rău în următoarele ore
Recomandări
Cercetătorii au descoperit cum să alimenteze computerele pe ADN folosind căldura
Cercetătorii au descoperit cum să alimenteze computerele pe ADN folosind căldura
Baza americană de la Deveselu, rămasă fără finanţarea din SUA. Ce înseamnă shutdown-ul federal şi care este miza blocajului
Baza americană de la Deveselu, rămasă fără finanţarea din SUA. Ce înseamnă shutdown-ul federal şi care este miza blocajului
Ce salariu are un angajat la metrou în București. Cât câștigă un mecanic de tren în 2025
Ce salariu are un angajat la metrou în București. Cât câștigă un mecanic de tren în 2025
Cum să dezactivezi programele care pornesc automat în Windows 10 și Windows 11
Cum să dezactivezi programele care pornesc automat în Windows 10 și Windows 11
Toată lumea se aştepta ca Gigi Becali să fie naşul nepotului lui Gică Hagi. Motivul pentru care micuţul Giorgios nu a fost botezat de latifundiar .”La noi nu se pune aşa”
Toată lumea se aştepta ca Gigi Becali să fie naşul nepotului lui Gică Hagi. Motivul pentru care micuţul Giorgios nu a fost botezat de latifundiar .”La noi nu se pune aşa”
Cum instalezi și folosești Android Debug Bridge pe PC, unealta utilă pe care ar trebui să o ai
Cum instalezi și folosești Android Debug Bridge pe PC, unealta utilă pe care ar trebui să o ai
Cât costă cazarea la Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025. Prețurile la hoteluri și pensiuni
Cât costă cazarea la Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025. Prețurile la hoteluri și pensiuni
Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit pe pistă pe aeroportul LaGuardia din New York VIDEO
Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit pe pistă pe aeroportul LaGuardia din New York VIDEO
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur
Playtech Știri
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Playtech Știri
Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...