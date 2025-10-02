Greșeala pe care o fac zilnic milioane de români când spun „pe gratis”. Care este varianta corectă

Limba română este plină de subtilități și nuanțe care pot pune în dificultate chiar și pe cei care o folosesc zilnic. Unele expresii intră atât de adânc în vorbirea curentă, încât ajung să fie rostite fără ca oamenii să mai reflecteze la corectitudinea lor. Una dintre cele mai răspândite greșeli de acest fel este utilizarea expresiei „pe gratis”.

De ce expresia „pe gratis” este considerată greșită

În vorbirea cotidiană, milioane de români folosesc expresia „pe gratis” pentru a arăta că un produs sau un serviciu nu necesită plată. Totuși, din punct de vedere gramatical, aceasta este considerată un pleonasm. Termenul „gratis” provine din latină și are sensul de „fără plată”. Prin urmare, adăugarea prepoziției „pe” înaintea acestuia devine inutilă și creează o construcție lipsită de logică.

Dacă ar fi să comparăm, ar suna ca și cum cineva ar spune „pe fără plată” sau „pe pe degeaba”, ceea ce este evident greșit și redundant. Din acest motiv, lingviștii atrag atenția că singura variantă corectă rămâne „gratis” sau, alternativ, „gratuit”.

Variantele corecte: „gratis” și „gratuit”

Atunci când vrem să ne exprimăm corect, putem alege fie forma „gratis”, fie „gratuit”. Ambele sunt acceptate și au același înțeles, fiind preferate în contexte diferite. De exemplu, „intrarea este gratis” sau „accesul este gratuit” sunt enunțuri perfect corecte. Diferența constă, în principal, în registrul de utilizare: „gratis” este mai uzual și întâlnit frecvent în limbajul de zi cu zi, în timp ce „gratuit” apare mai des în contexte formale sau administrative.

În schimb, expresia „pe gratis” rămâne o construcție greșită, chiar dacă este adânc înrădăcinată în limbajul popular.

De ce persistă greșeala în vorbirea curentă

Un motiv pentru care expresia continuă să fie folosită atât de des este faptul că oamenii sunt obișnuiți să introducă prepoziția „pe” înaintea unor substantive sau adjective pentru a da frazei o anumită naturalețe. Astfel, „pe gratis” pare să curgă firesc în conversație, însă, din punct de vedere lingvistic, nu are fundament.

Această obișnuință a intrat atât de adânc în limbajul colocvial, încât mulți nu mai realizează că se află în fața unui pleonasm. De fapt, numeroase alte expresii similare din română demonstrează cum repetiția de sensuri a devenit parte din vorbirea curentă.

Concluzie: cum ne exprimăm corect

Pentru a evita greșeala, este recomandat să folosim doar „gratis” sau „gratuit”. Așadar, în loc să spunem „am primit cadoul pe gratis”, corect ar fi „am primit cadoul gratis” sau „am primit cadoul gratuit”.

Respectarea normelor lingvistice nu ține doar de formalitate, ci contribuie și la păstrarea clarității și frumuseții limbii române. Iar în cazul acestei expresii, corectitudinea se rezumă la o regulă simplă: fără „pe” în fața lui „gratis”.