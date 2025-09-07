Greșeala care a provocat accidentului în lanţ din Ialomiţa, explicată de polițiști la fața locului. Două mașini au fost aruncate de pe șosea, 4 copii sunt în spital

Accident foarte grav pe Drumul European E 85, cunoscut în România ca ”Drumul Morții”! Patru mașini au fost implicate în carambol și sunt 11 victime!

Accident cu 11 victime pe ”Drumul Morții”

Așadar, un nou accident pe Drumul European E85, considerat unul dintre cele mai periculoase drumuri din România! De data aceasta, au fost implicate patru mașini și sunt 11 victime: 6 adulți și 5 copii. Patru dintre copii au ajuns la spital, iar medicii sunt rezervați în cazul unui copil de doar câțiva ani, care a fost transportat cu elicopterul la un spital din Capitală.

Accidentul s-a produs între localităţile Moviliţia şi Coşereni, la 10 kilometri de Urziceni, iar de vină se pare că este un șofer care se grăbea și a intrat într-o depășire care s-a dovedit a fi catastrofală.

Patru copii și trei adulți au ajuns la spital

Acesta a acroșat mașina pe care încerca să o depășească, aruncând-o pe celălalt sens de mers, unde au fost lovite alte două autoturisme. Două dintre mașini au fost pur și simplu aruncate pe câmp, în timpul accidentului rutier.

Salvatorii au activat imediat planul roşu de intervenţie, iar desfăşurarea de forţe a fost una impresionantă.

„La faţa locului au fost alocate două ambulanţe tip SMURD, 5 ambulanţe ale SAJ Ialomiţa, un echipaj de Terapie Intensivă mobil, o descarcerare uşoară, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple”, a transmis Alexandru Ion de la ISU Ialomiţa.

11 persoane au fost implicate în acest accident: 6 adulţi şi 5 minori. 4 dintre copii au fost transportaţi la spital, unul dintru ei intubat, preluat cu elicopterul SMURD. Alţi 3 adulţi au ajuns la spital conştienţi, dar cu răni grave.

280 de morți în 10 ani, pe DN85

De parcă nu ar fi fost suficient, în timp ce drumarii eliberau şoseaua, un alt şofer și-a accidentat mașina, după ce a încercat să ocolească șoseaua blocată, intrând pe câmp. A ajuns într-un final în șanț.

Accidentul în care au fost implicate cele patru mașini a avut loc în dreptul unei troiţe ridicate în memoria victimelor unui alt accident rutier, petrecut în acelaşi loc. Pe Drumul European E85 sunt nu mai puțin de 199 de astfel de cruci. În ultimii 10 ani, pe acest drum și-au pierdut viața aproape 280 de persoane.