Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”

Grecia continuă să fie una dintre destinațiile de vacanță preferate pentru români, însă anul acesta tot mai mulți turiști se întorc acasă nu doar cu amintiri plăcute, ci și cu experiențe traumatizante. În 2025, hoții nu și-au luat vacanță, iar cazurile de furturi de mașini și tentative de spargere s-au înmulțit alarmant, transformând paradisul elen într-un adevărat rai al infractorilor.

Semnal de alarmă tras de un român

Dacă până acum turiștii erau avertizați să-și protejeze portofelele, telefoanele sau bagajele, tot mai multe mărturii arată că și mașinile au devenit o țintă pentru grupările de hoți. Un turist român a povestit pe grupul Forum Halkidiki experiența prin care a trecut recent, atunci când mașina sa a fost atacată de hoți, chiar în timpul vacanței.

„Salutare! Am venit pe 22 august din Grecia Halkidiki, Kalives Polygiros. Mi-a fost spartă mașina, dar și a altor români, probabil cu scopul de a fi furată. Pun aici video cu respectivul individ care a încercat să intre în mașină prin spate, dar nu s-a deschis ușa pentru că aveam protecția la copii activată. Nici nu știa că am cameră video pe spatele mașinii. Înca vreo 4 români au fost cu mine în același timp la poliție și 2 nemți. Aveți grijă!”, a relatat acesta pe rețelele sociale.

Din fericire, tentativa de furt nu a avut succes, însă geamul ușii din spate a fost spart, iar turistul a fost nevoit să își petreacă ore bune la secția de poliție pentru a depune plângere. Ceea ce l-a șocat și mai mult a fost că nu era singurul în această situație: alți români și turiști germani se confruntaseră cu aceeași problemă.

Fenomen în creștere

Potrivit mai multor relatări online, furturile de mașini sau tentativele de spargere s-au intensificat în mai multe regiuni turistice ale Greciei, inclusiv în Halkidiki, una dintre destinațiile preferate de familiile din România. În general, hoții acționează rapid, vizând mașini parcate în zone mai retrase sau în locuri mai puțin supravegheate. În unele cazuri, încearcă să fure bunurile vizibile lăsate în interior, iar în altele să sustragă chiar autovehiculul.

Poliția elenă recomandă turiștilor să parcheze doar în locuri amenajate și iluminate, să nu lase obiecte de valoare la vedere și, dacă este posibil, să folosească sisteme suplimentare de siguranță, precum blocatoare de volan sau sisteme de alarmă.

Poveștile de acest fel au stârnit dezbateri aprinse în comunitățile online de turiști români. Mulți au recunoscut că asemenea incidente îi fac să se gândească de două ori înainte de a pleca cu mașina personală în Grecia. „Am mers ani de zile fără probleme, dar acum parcă e altă lume”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Mai bine plătești un hotel cu parcare privată decât să riști să rămâi fără mașină în vacanță”.