Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 10:34
de Daoud Andra

Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”

Vacanțe și turism
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
2imagini
FOTO: Freepik

Grecia continuă să fie una dintre destinațiile de vacanță preferate pentru români, însă anul acesta tot mai mulți turiști se întorc acasă nu doar cu amintiri plăcute, ci și cu experiențe traumatizante. În 2025, hoții nu și-au luat vacanță, iar cazurile de furturi de mașini și tentative de spargere s-au înmulțit alarmant, transformând paradisul elen într-un adevărat rai al infractorilor.

Semnal de alarmă tras de un român

Dacă până acum turiștii erau avertizați să-și protejeze portofelele, telefoanele sau bagajele, tot mai multe mărturii arată că și mașinile au devenit o țintă pentru grupările de hoți. Un turist român a povestit pe grupul Forum Halkidiki experiența prin care a trecut recent, atunci când mașina sa a fost atacată de hoți, chiar în timpul vacanței.

„Salutare! Am venit pe 22 august din Grecia Halkidiki, Kalives Polygiros. Mi-a fost spartă mașina, dar și a altor români, probabil cu scopul de a fi furată. Pun aici video cu respectivul individ care a încercat să intre în mașină prin spate, dar nu s-a deschis ușa pentru că aveam protecția la copii activată. Nici nu știa că am cameră video pe spatele mașinii. Înca vreo 4 români au fost cu mine în același timp la poliție și 2 nemți. Aveți grijă!”, a relatat acesta pe rețelele sociale.

Din fericire, tentativa de furt nu a avut succes, însă geamul ușii din spate a fost spart, iar turistul a fost nevoit să își petreacă ore bune la secția de poliție pentru a depune plângere. Ceea ce l-a șocat și mai mult a fost că nu era singurul în această situație: alți români și turiști germani se confruntaseră cu aceeași problemă.

Fenomen în creștere

Potrivit mai multor relatări online, furturile de mașini sau tentativele de spargere s-au intensificat în mai multe regiuni turistice ale Greciei, inclusiv în Halkidiki, una dintre destinațiile preferate de familiile din România. În general, hoții acționează rapid, vizând mașini parcate în zone mai retrase sau în locuri mai puțin supravegheate. În unele cazuri, încearcă să fure bunurile vizibile lăsate în interior, iar în altele să sustragă chiar autovehiculul.

Poliția elenă recomandă turiștilor să parcheze doar în locuri amenajate și iluminate, să nu lase obiecte de valoare la vedere și, dacă este posibil, să folosească sisteme suplimentare de siguranță, precum blocatoare de volan sau sisteme de alarmă.

Poveștile de acest fel au stârnit dezbateri aprinse în comunitățile online de turiști români. Mulți au recunoscut că asemenea incidente îi fac să se gândească de două ori înainte de a pleca cu mașina personală în Grecia. „Am mers ani de zile fără probleme, dar acum parcă e altă lume”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Mai bine plătești un hotel cu parcare privată decât să riști să rămâi fără mașină în vacanță”.

România, lovită de furtuni violente și caniculă în același timp. Harta zonelor afectate
Recomandări
„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural
„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească
Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch
Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Revista presei
Adevarul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Playtech Știri
Horoscop chinezesc weekend 30-31 august: Zodiile care își schimbă destinul, o oportunitate de neratat le iese în cale
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 30 august. O zodie trece printr-o experiență transformatoare
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!