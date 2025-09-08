Google te lămurește în legătură cu limitele de utilizare pentru Gemini: Câte cereri gratuite ai pe zi, de fapt

Google a publicat în sfârșit detalii clare despre restricțiile impuse utilizatorilor Gemini, precizând câte cereri pot fi făcute gratuit și ce beneficii aduc abonamentele plătite.

Până recent, utilizatorii Gemini nu știau exact câte solicitări pot formula într-o zi. Termeni precum „acces limitat” sau „anumite restricții temporare” lăsau loc de interpretări.

De la descrieri vagi la cifre concrete

O actualizare în Help Center a schimbat lucrurile: Google precizează acum că un cont gratuit are la dispoziție maximum cinci cereri zilnice în Gemini 2.5 Pro, scrie The Verge.

Cei care aleg abonamentele cu plată primesc limite mult mai generoase: planul AI Pro permite 100 de cereri pe zi, iar AI Ultra urcă plafonul la 500.

Structura aduce, de altfel, claritate și ajută utilizatorii să își dimensioneze mai bine nevoile în funcție de buget și de intensitatea utilizării.

Pe lângă numărul de prompturi, există inclusiv restricții pentru alte funcții. Conturile gratuite pot genera până la cinci rapoarte Deep Research și 100 de imagini zilnic.

Pentru cei care lucrează intens cu generarea vizuală, abonamentele Pro și Ultra ridică plafonul la 1.000 de imagini pe zi.

O strategie clară de diferențiere între planurile de la Google Gemini

Prin aceste limite, Google urmărește să creeze o separare clară între utilizatorii ocazionali și cei profesioniști. Modelul de business este asemănător cu cel al altor platforme de AI, care oferă un nivel gratuit pentru testare și atragerea de noi utilizatori, dar încurajează trecerea la abonamente pentru o utilizare intensivă.

În plus, compania răspunde astfel și criticilor venite din partea comunității, care cerea transparență privind resursele disponibile.

Clarificarea pragurilor de utilizare reduce confuziile și oferă, așadar, un cadru previzibil pentru cei care doresc să integreze Gemini în activitatea lor zilnică.

Strategia ar putea contribui și la optimizarea consumului de resurse pe serverele Google, evitând supraîncărcarea infrastructurii în perioade de utilizare intensă.

În același timp, compania testează prin aceste limite modul în care utilizatorii sunt dispuși să treacă la planuri superioare pentru a beneficia de un volum mai mare de cereri și funcționalități avansate.

Concret, Google aliniază Gemini la practicile standard din industrie, dar păstrează o diferențiere importantă: chiar și la nivel gratuit, oferă acces la generarea de imagini și rapoarte complexe, ceea ce poate atrage un public mai larg, nu doar utilizatori avansați.