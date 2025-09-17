Google te ajută să-ți găsești fișierele în calculator. Noua aplicație caută local, pe internet și în Google Drive

Google a lansat în mod surprinzător o aplicație dedicată pentru Windows, într-un experiment derulat prin platforma Search Labs. Intitulată simplu „Google App”, aplicația aduce pe desktop o experiență de căutare unificată, care seamănă mult cu Spotlight de pe macOS, dar cu avantajul integrării directe a serviciilor Google.

Prin această mutare, compania arată că își dorește să devină mai prezentă pe desktop-ul utilizatorilor de Windows, chiar dacă aceștia au deja la dispoziție soluții native de căutare. Diferența este dată de modul în care Google combină într-un singur loc accesul la fișiere, aplicații și internet, cu un strat suplimentar de inteligență artificială și căutare vizuală.

Cum funcționează aplicația Google pentru Windows

Aplicația este gândită să nu întrerupă activitatea utilizatorului. O poți lansa oricând prin combinația de taste Alt + Space , indiferent dacă scrii un document, navighezi pe internet sau rulezi un joc. Fereastra de căutare se deschide peste ceea ce faci în acel moment și îți oferă instantaneu rezultate din mai multe surse: fișierele de pe computer, aplicațiile instalate, documentele din Google Drive și rezultatele web.

Această abordare elimină nevoia de a comuta între ferestre, de a intra manual în File Explorer sau de a deschide separat browserul. În același timp, oferă o experiență unitară, în care informația este găsită rapid și contextualizat.

Un alt element cheie este integrarea Google Lens. Practic, poți selecta o porțiune din ecran și cere motorului de căutare să îți ofere detalii: traduceri, informații suplimentare, soluții pentru o problemă de matematică sau chiar identificarea unor obiecte și locuri din imagini. În acest fel, aplicația nu este doar un instrument de căutare clasic, ci un asistent vizual care îți poate oferi răspunsuri complexe direct pe PC.

Inteligența artificială și modul AI

Aplicația nu se oprește doar la căutări simple. Prin modul AI, utilizatorii pot primi răspunsuri mai elaborate, explicate pas cu pas, cu posibilitatea de a pune întrebări suplimentare. Aceasta este o extensie a direcției pe care Google a împins-o deja în căutările web, dar acum devine parte din experiența desktop.

AI Mode este opțional și poate fi activat sau dezactivat în funcție de preferințe. El adaugă o dimensiune suplimentară la căutare, de la rezumarea unor texte până la obținerea de explicații detaliate sau sugestii de resurse suplimentare.

Pentru utilizatori, asta înseamnă că aplicația nu este doar un „motor de căutare locală”, ci un instrument de productivitate care îmbină informația stocată pe PC cu răspunsurile inteligente din cloud.

Disponibilitate și limitări

Deocamdată, aplicația Google pentru Windows este disponibilă doar în Statele Unite și doar în limba engleză. Ea funcționează pe Windows 10 și Windows 11, cu mențiunea că suportul pentru Windows 10 va fi limitat, având în vedere că acest sistem de operare se apropie de sfârșitul perioadei oficiale de suport.

Instalarea este simplă, printr-un fișier dedicat descărcat de pe platforma Google Labs, după înscrierea în experiment. Fiind o aplicație de test, viitorul ei nu este garantat, însă interesul inițial este ridicat, mai ales pentru utilizatorii care doresc un instrument rapid și integrat pentru toate tipurile de căutări.

Privită în ansamblu, această aplicație seamănă foarte mult cu Spotlight de pe macOS, însă are avantajul integrării cu Google Drive și al suportului pentru Google Lens și AI Mode. Practic, transformă desktop-ul într-un spațiu în care căutarea clasică, cea vizuală și răspunsurile inteligente coexistă.

Dacă experimentul va fi bine primit și va fi extins și în alte regiuni, aplicația are șanse să devină un instrument esențial pentru productivitate, capabil să concureze cu soluțiile native de căutare din Windows și să ofere o ex