Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 14:19
de Iulia Kelt

Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale

TEHNOLOGIE
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Cum funcționează, de fapt, Ask Maps, cu AI / Foto: Google

Google testează integrarea funcției „Ask Maps” direct în ecranul principal al aplicației Maps, folosind AI-ul Gemini pentru a oferi răspunsuri conversaționale despre locații.

Google lucrează la o nouă actualizare a aplicației Maps, care va permite utilizatorilor să interacționeze cu funcția „Ask Maps” direct din pagina principală, scrie Android Authority.

Google aduce AI conversațional în Maps

Descoperită într-o analiză a versiunii beta 25.41.03.815390258, această opțiune introduce un „chip” sub bara de căutare, înainte de categoria „Restaurante”.

Vezi și:
Donald Trump și „războiul imaginar”: Mai multe clipuri false realizate cu Sora arată protestatari care atacă armata președintelui american
Materialul-minune trece testul fabricii: grafenul vrea să alimenteze AI-ul și rețelele 6G

Prin atingerea lui, utilizatorul va putea deschide o fereastră interactivă în partea de jos a ecranului, unde poate scrie întrebări în limbaj natural, o interfață ce amintește de aplicația Gemini, asistentul AI dezvoltat de Google.

Această funcție, aflată încă în stadiu de testare, reprezintă o extindere a opțiunii „Ask Maps” lansate anterior, care permitea formularea de întrebări precum „unde pot mânca ceva rapid în apropiere” sau „ce locuri interesante pot vizita weekendul acesta”.

Noua versiune promite o interacțiune mai intuitivă, apropiată de experiența oferită de chatboturile AI.

Interfață inspirată de Gemini și funcții în dezvoltare

Prin glisarea în sus a ferestrei de interacțiune, utilizatorul va vedea o interfață simplificată, cu un buton de căutare, opțiune de închidere și un carusel de sugestii generate automat.

Printre exemplele testate se numără întrebări precum „restaurante care servesc cocktailuri și gustări” sau „activități interesante de făcut în zona mea”.

În partea de jos a ecranului, există o căsuță de text și un buton pentru comenzi vocale, ceea ce indică o posibilă integrare mai profundă a recunoașterii vocale în aplicație.

Deși funcția este deja funcțională parțial, testele au arătat că mai există erori. Spre exemplu, la întrebarea despre cel mai înalt munte din Japonia, aplicația a oferit răspunsul corect, Muntele Fuji, dar l-a afișat de două ori.

În alte cazuri, la solicitări precum „lucruri interesante de făcut în zonă”, aplicația a afișat locurile relevante pe hartă, fără a le lista și în fereastra de răspuns.

Aceste mici neajunsuri confirmă faptul că Google perfecționează în continuare integrarea AI-ului conversațional în Maps, cu scopul de a crea o experiență de navigare și descoperire mai naturală.

Ce urmează pentru Google Maps

Noua interfață cu AI ar putea transforma Google Maps într-un ghid personal inteligent, capabil nu doar să ofere direcții, ci și să propună destinații și activități personalizate. Este probabil ca lansarea publică să aibă loc în lunile următoare, după corectarea erorilor observate în versiunea beta.

În paralel, alte aplicații Google primesc îmbunătățiri similare bazate pe AI, cum ar fi funcția „Help me write” aflată în dezvoltare pentru Google Docs pe Android.

Toate aceste inițiative indică direcția clară a companiei: integrarea AI-ului conversațional Gemini în întregul ecosistem Google.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat
Playtech Știri
Marinela Chelaru, uitată de colegi şi apropiaţi. Câţi oameni au fost prezenţi la înmormântarea actriţei
Playtech Știri
Cele 5 zodii care au noroc în dragoste în săptămâna 13-19 octombrie. Cupidon este cu ochii pe aceşti nativi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...