Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale

Google testează integrarea funcției „Ask Maps” direct în ecranul principal al aplicației Maps, folosind AI-ul Gemini pentru a oferi răspunsuri conversaționale despre locații.

Google lucrează la o nouă actualizare a aplicației Maps, care va permite utilizatorilor să interacționeze cu funcția „Ask Maps” direct din pagina principală, scrie Android Authority.

Google aduce AI conversațional în Maps

Descoperită într-o analiză a versiunii beta 25.41.03.815390258, această opțiune introduce un „chip” sub bara de căutare, înainte de categoria „Restaurante”.

Prin atingerea lui, utilizatorul va putea deschide o fereastră interactivă în partea de jos a ecranului, unde poate scrie întrebări în limbaj natural, o interfață ce amintește de aplicația Gemini, asistentul AI dezvoltat de Google.

Această funcție, aflată încă în stadiu de testare, reprezintă o extindere a opțiunii „Ask Maps” lansate anterior, care permitea formularea de întrebări precum „unde pot mânca ceva rapid în apropiere” sau „ce locuri interesante pot vizita weekendul acesta”.

Noua versiune promite o interacțiune mai intuitivă, apropiată de experiența oferită de chatboturile AI.

Interfață inspirată de Gemini și funcții în dezvoltare

Prin glisarea în sus a ferestrei de interacțiune, utilizatorul va vedea o interfață simplificată, cu un buton de căutare, opțiune de închidere și un carusel de sugestii generate automat.

Printre exemplele testate se numără întrebări precum „restaurante care servesc cocktailuri și gustări” sau „activități interesante de făcut în zona mea”.

În partea de jos a ecranului, există o căsuță de text și un buton pentru comenzi vocale, ceea ce indică o posibilă integrare mai profundă a recunoașterii vocale în aplicație.

Deși funcția este deja funcțională parțial, testele au arătat că mai există erori. Spre exemplu, la întrebarea despre cel mai înalt munte din Japonia, aplicația a oferit răspunsul corect, Muntele Fuji, dar l-a afișat de două ori.

În alte cazuri, la solicitări precum „lucruri interesante de făcut în zonă”, aplicația a afișat locurile relevante pe hartă, fără a le lista și în fereastra de răspuns.

Aceste mici neajunsuri confirmă faptul că Google perfecționează în continuare integrarea AI-ului conversațional în Maps, cu scopul de a crea o experiență de navigare și descoperire mai naturală.

Ce urmează pentru Google Maps

Noua interfață cu AI ar putea transforma Google Maps într-un ghid personal inteligent, capabil nu doar să ofere direcții, ci și să propună destinații și activități personalizate. Este probabil ca lansarea publică să aibă loc în lunile următoare, după corectarea erorilor observate în versiunea beta.

În paralel, alte aplicații Google primesc îmbunătățiri similare bazate pe AI, cum ar fi funcția „Help me write” aflată în dezvoltare pentru Google Docs pe Android.

Toate aceste inițiative indică direcția clară a companiei: integrarea AI-ului conversațional Gemini în întregul ecosistem Google.