Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 10:28
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
Google lansează CodeMender, inteligența artificială care nu doar găsește vulnerabilități, ci le și corectează automat
Cum funcționează CodeMender: un agent AI care scrie, corectează și previne

Google își consolidează poziția în domeniul securității software printr-o nouă inovație bazată pe inteligență artificială. Divizia DeepMind a companiei a anunțat lansarea unui agent AI numit CodeMender, capabil nu doar să identifice vulnerabilități în codul sursă, ci și să le repare și să rescrie segmentele afectate pentru a preveni atacurile viitoare. Este, practic, un pas înainte față de soluțiile automate de scanare existente, marcând începutul unei ere în care inteligența artificială devine un participant activ în procesul de dezvoltare și întreținere a software-ului.

Noua tehnologie promite să schimbe fundamental modul în care companiile gestionează securitatea aplicațiilor, în special în contextul creșterii numărului de atacuri cibernetice la nivel global. În loc să se limiteze la detectarea problemelor, CodeMender le rezolvă automat, validând modificările pentru a se asigura că nu apar erori secundare.

CodeMender este rezultatul unui proiect de cercetare de șase luni derulat de DeepMind și folosește modelele avansate Gemini Deep Think dezvoltate de Google. Aceste modele îi permit să analizeze, să depaneze și să rescrie codul vulnerabil, corectând cauza principală a problemelor și validând în același timp funcționalitatea sistemului.

Potrivit cercetătorilor Raluca Ada Popa și Four Flynn, care au coordonat proiectul, CodeMender este gândit să fie atât reactiv, cât și proactiv. Cu alte cuvinte, el poate interveni imediat ce detectează o nouă vulnerabilitate, dar și să revizuiască și să securizeze baze de cod mai vechi, eliminând întregi clase de erori în proces.

„Prin crearea și aplicarea automată a unor patch-uri de înaltă calitate, agentul AI CodeMender le permite dezvoltatorilor să se concentreze pe ceea ce fac cel mai bine — construirea de software performant și sigur”, au declarat cercetătorii DeepMind.

În ultimele luni, CodeMender a fost deja testat pe mai multe proiecte open-source, reușind să trimită 72 de corecții de securitate validate de comunitate, unele pentru aplicații cu milioane de linii de cod. Acest lucru indică nu doar o eficiență ridicată, ci și o capacitate reală de scalare la nivel industrial.

Unul dintre elementele cheie ale sistemului este instrumentul său intern de analiză critică, bazat pe modele de limbaj (LLM). Acesta compară codul original cu cel modificat, evidențiind diferențele și verificând dacă noul patch nu introduce alte vulnerabilități. Dacă detectează posibile regresii, CodeMender are capacitatea de a se auto-corecta.

AI care colaborează cu dezvoltatorii, nu îi înlocuiește

Deși CodeMender este un sistem complet autonom în procesul tehnic de detecție și corectare, Google subliniază că rolul său este de a sprijini și eficientiza munca dezvoltatorilor, nu de a-i înlocui.

Compania intenționează să colaboreze în mod direct cu mentenanții proiectelor open-source pentru a implementa patch-urile generate de CodeMender și pentru a obține feedback privind performanța și acuratețea soluțiilor propuse. În acest mod, sistemul va continua să învețe și să își perfecționeze capacitatea de a preveni erori similare în viitor.

Această abordare colaborativă este esențială, mai ales într-o perioadă în care comunitățile open-source gestionează infrastructuri software critice pentru milioane de utilizatori la nivel global. O eroare minoră într-o bibliotecă open-source poate deschide calea pentru atacuri complexe, iar Google vrea ca AI-ul să devină prima linie de apărare împotriva acestor riscuri.

În plus, CodeMender face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei de a folosi inteligența artificială pentru a securiza întregul ecosistem digital. Recent, Google a lansat și AI Vulnerability Reward Program (AI VRP), un program global de recompense pentru cercetătorii care identifică probleme de securitate în modelele și produsele bazate pe AI ale companiei, cum ar fi prompt injections, jailbreak-uri sau erori de aliniere. Premiile pot ajunge până la 30.000 de dolari, în funcție de gravitatea descoperirii.

Un pas spre viitorul securității automate

Inovația CodeMender vine într-un moment în care amenințările cibernetice evoluează la fel de rapid ca tehnologiile care le generează. Potrivit DeepMind, obiectivul final al acestui sistem este să elimine complet anumite clase de vulnerabilități, reducând nevoia de intervenție manuală și scurtând timpul necesar între identificarea unei probleme și aplicarea corecției.

Google a anunțat și o versiune actualizată a Secure AI Framework (SAIF), care include măsuri pentru gestionarea riscurilor generate de agenți autonomi, cum ar fi scurgerile de date sau acțiunile neintenționate ale modelelor. Aceste inițiative reflectă o schimbare profundă de paradigmă: inteligența artificială nu mai este doar un obiectiv de cercetare, ci devine un instrument central în protejarea mediului digital.

Deși CodeMender nu este primul sistem AI conceput pentru securitate, combinația dintre analiza autonomă, rescrierea codului și verificarea automată a soluțiilor îl transformă într-un reper pentru viitorul ingineriei software. Este o demonstrație a modului în care AI-ul poate trece de la diagnostic la acțiune, transformând un proces tradițional reactiv într-unul predictiv și preventiv.

Prin această lansare, Google își asumă o dublă misiune: protejarea propriilor produse și consolidarea siguranței ecosistemului open-source global. Într-o lume în care fiecare linie de cod poate fi o poartă deschisă pentru atacatori, apariția unui „paznic digital” precum CodeMender ar putea marca începutul unei noi ere — una în care inteligența artificială nu doar detectează pericolele, ci le neutralizează înainte ca ele să devină reale.

