Google, din nou în vizorul UE: Presa cere măsuri urgente împotriva funcției AI Overviews care strică ploile în online

Un grup de editori independenți din Uniunea Europeană a depus o plângere antitrust împotriva Google, acuzând compania că afectează în mod grav traficul și veniturile publicațiilor prin implementarea funcției AI Overviews.

Documentul, obținut de agenția Reuters și datat 30 iunie 2025, arată că reclamația este însoțită de solicitarea unei măsuri provizorii urgente din partea Comisiei Europene, scrie News.ro, care citează Reuters.

Editorii atrag atenția asupra unui pericol iminent pentru independența presei și concurența în mediul online.

Funcția AI Overviews, disponibilă în peste 100 de țări, afișează rezumate generate de inteligență artificială chiar deasupra rezultatelor clasice ale motorului de căutare Google.

Poziționarea strategică diminuează șansele ca utilizatorii să acceseze direct site-urile originale. În plus, începând din 2024, Google a început să insereze reclame și în aceste rezumate automate.

Presa acuză utilizarea abuzivă a conținutului jurnalistic

Potrivit reclamanților, Google generează aceste rezumate folosind materiale jurnalistice existente, fără a oferi editorilor o opțiune clară de a exclude utilizarea conținutului propriu.

Mai mult, editorii susțin că nu pot refuza includerea conținutului lor în procesul de antrenare al modelelor AI, fără riscul de a fi eliminați din rezultatele căutărilor clasice.

Aceste practici ar încălca reglementările privind concurența și ar conduce la pierderi semnificative pentru publicațiile independente, atât în termeni de audiență, cât și de venituri.

Google respinge acuzațiile, susținând că motorul său de căutare generează „miliarde de clicuri zilnic către site-uri web” și că integrarea inteligenței artificiale oferă „noi oportunități de descoperire” pentru conținutul online.

În ceea ce privește pierderile de trafic, compania invocă date „incomplete și distorsionate” și afirmă că acestea ar putea fi cauzate de factori precum sezonalitatea, interesele schimbătoare ale utilizatorilor sau modificările algoritmilor.

Presiune internațională, dar și perspective de anchetă oficială

Plângerea din UE este susținută de mai multe organizații, printre care The Movement for an Open Web, o coaliție care include editori și agenții de publicitate, și Foxglove Legal CIC, o organizație non-profit din Marea Britanie.

Rosa Curling, directoarea Foxglove, avertizează că presa independentă se află „în fața unei amenințări existențiale” și cere Comisiei Europene să intervină ferm.

Inițiative similare au fost deja lansate în Marea Britanie, unde o plângere a fost depusă la Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA), precum și în SUA, unde o companie din domeniul edtech a dat în judecată Google.

Potrivit acesteia, AI Overviews reduce cererea pentru conținutul original și amenință modelul de afaceri al editorilor.

Deși Comisia Europeană nu a emis încă o reacție oficială, contextul actual, marcat de reglementări mai stricte privind utilizarea conținutului jurnalistic de către platformele digitale, ar putea favoriza inițierea unei anchete formale.

Cazul se înscrie în seria tot mai numeroasă de confruntări între giganții tehnologici și industria editorială europeană.