Google adaugă buton de urmărire și surse noi de conținut în Discover

Google pregătește o schimbare importantă pentru serviciul său Discover, fluxul personalizat de știri și recomandări care apare în aplicația Google și, pe multe telefoane Android, direct pe ecranul principal. Lansat în 2018, Discover a rămas până acum o funcție relativ discretă, dar actualizarea anunțată în septembrie 2025 promite să transforme modul în care primești informații zilnice.

Noua versiune aduce atât o diversificare a surselor de conținut, cât și o funcție de buton de urmărire, menită să te ajute să rămâi conectat la publicațiile și creatorii preferați. Aceste noutăți vor fi implementate treptat în următoarele săptămâni, iar primele teste sunt deja vizibile pe anumite telefoane.

Până acum, Discover îți afișa în special articole de pe diverse site-uri, filtrate pe baza intereselor tale. În curând, vei putea vedea nu doar linkuri către pagini web, ci și clipuri video de pe YouTube, postări de pe rețeaua socială X (fostul Twitter) și imagini sau mesaje de pe Instagram. Această deschidere către platforme populare schimbă radical dinamica serviciului, transformându-l într-un hub unde se întâlnesc mai multe formate media.

Aplicația Google înlocuiește știrile cu rezumate făcute de AI

Prin această diversificare, Google urmărește să ofere o experiență mai bogată și mai apropiată de modul în care consumi deja informații. În loc să treci dintr-o aplicație în alta, vei putea descoperi subiectele preferate într-un singur loc. Totodată, algoritmul care personalizează fluxul va învăța din obiceiurile tale de navigare pentru a aduce conținut mai relevant, fie că e vorba despre știri de tehnologie, divertisment sau actualitate.

Cum funcționează butonul de urmărire

Un alt element esențial al actualizării este butonul „Follow” (Urmărește), vizibil în colțul din dreapta sus al fiecărei recomandări. Prin apăsarea acestuia, poți alege să primești mai des materiale de la o publicație sau un creator de conținut. Dacă apeși pe numele sursei, se deschide o pagină care îți oferă o previzualizare a tipului de articole, videoclipuri sau postări pe care le publică respectivul.

Această funcție îți oferă mai mult control asupra fluxului tău de știri. În loc să depinzi exclusiv de algoritm, poți decide exact ce vrei să vezi mai des. De exemplu, dacă urmărești recenzii de gadgeturi sau analize financiare, poți selecta publicațiile specializate și să te asiguri că nu ratezi nicio actualizare importantă.

Impactul pentru utilizatori și creatori de conținut

Pentru tine, ca utilizator, schimbările înseamnă o experiență mai personalizată și mai comodă. Vei găsi într-un singur flux informații diverse, de la ultimele știri internaționale la postări scurte și videoclipuri. Nu va mai fi nevoie să deschizi separat YouTube sau Instagram pentru a fi la curent cu trendurile care te interesează.

Pentru creatori și publicații, noul buton de urmărire deschide o oportunitate suplimentară de a ajunge direct la publicul fidel. Aceștia pot construi comunități mai solide, iar tu poți menține legătura cu sursele preferate fără să te bazezi pe rețele sociale clasice.

Google nu a anunțat o dată exactă pentru finalizarea implementării, însă testele deja în desfășurare arată că opțiunile apar progresiv pe tot mai multe dispozitive. Este de așteptat ca, în câteva săptămâni, toți utilizatorii Android și iOS care folosesc aplicația Google să se bucure de noile funcționalități.

Prin aceste actualizări, Discover devine mai mult decât un simplu flux de știri: se transformă într-o platformă de conținut complexă, unde poți urmări direct sursele care contează pentru tine și poți descoperi informații variate într-un mod rapid și organizat.

