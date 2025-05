Gigi Becali a pierdut peste 1 milion de euro, de frică să nu iasă George Simion președinte: „Pe cuvântul meu de onoare!”

Gigi Becali a dezvăluit că a suferit o pierdere de peste un milion de euro în contextul alegerilor prezidențiale, pe fondul temerii că liderul AUR, George Simion, ar putea câștiga funcția de președinte al României.

Latifundiarul din Pipera a recunoscut că, imediat după turul I al alegerilor, când Simion a obținut un scor neașteptat, de aproape 41%, a decis să își schimbe toți banii cash din casă din lei în euro, anticipând o depreciere accentuată a monedei naționale.

Totuși, rezultatul final al alegerilor, care l-a dat câștigător pe Nicușor Dan, a dus la o apreciere a leului în raport cu euro. Astfel, Gigi Becali a înregistrat o pierdere semnificativă în urma conversiei valutare.

„Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el. Pe cuvântul meu de onoare”, a explicat Gigi Becali într-o intervenție în direct la Profețiile lui Don Mitică.

„Nu cred așa ceva. Toți leii pe care-i aveați i-ați schimbat în euro? Toți?”, a replicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

„Toți leii și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro. Pentru că eu i-am spus bă George ai făcut trei mari greșeli. Una, marketing cu casele, 500.000 dai afară, și dacă ai câștigat și ai făcut-o perfect. Apoi că intră prim ministru până la ordinea constituțională, că faci referendum. Păi, oamenii vor scandaluri?”, a completat Becali, potrivit Fanatik.