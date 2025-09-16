Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Gigantul cu 2.000 de angajați care ar putea fi băgat în incapacitate de plată de ANAF. Cine este de vină pentru miza de 50 de milioane de lei
ANAF bagă Preh în incapacitate de plată

Un nou conflict fiscal riscă să lovească puternic o companie cu mii de angajați din România. Preh România, producător de componente electrice și electronice pentru industria auto, avertizează că s-ar putea confrunta cu incapacitate de plată dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu îi recunoaște drept deductibile cheltuieli de peste 130 de milioane de lei.

Cu sediul la Ghimbav, compania are circa 2.000 de angajați și un rulaj anual ce depășește 1 miliard de lei. Face parte din grupul german Preh, controlat la rândul său de conglomeratul chinez Joyson, un jucător global în sectorul auto. Disputa cu ANAF privește tranzacții din 2021 și ridică întrebări nu doar despre viitorul companiei, ci și despre predictibilitatea regimului fiscal din România.

Cum s-a ajuns la litigiul cu ANAF

Decizia de impunere emisă de ANAF vizează o sumă de 23,2 milioane de lei, dar Preh România avertizează că, odată incluse și accesoriile, impactul total ar putea depăși 50 de milioane de lei. În esență, Fiscul contestă deductibilitatea unor cheltuieli de circa 137 de milioane de lei rezultate din tranzacții cu grupul-mamă din Germania.

