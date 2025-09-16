Gigantul cu 2.000 de angajați care ar putea fi băgat în incapacitate de plată de ANAF. Cine este de vină pentru miza de 50 de milioane de lei

Un nou conflict fiscal riscă să lovească puternic o companie cu mii de angajați din România. Preh România, producător de componente electrice și electronice pentru industria auto, avertizează că s-ar putea confrunta cu incapacitate de plată dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu îi recunoaște drept deductibile cheltuieli de peste 130 de milioane de lei.

Cu sediul la Ghimbav, compania are circa 2.000 de angajați și un rulaj anual ce depășește 1 miliard de lei. Face parte din grupul german Preh, controlat la rândul său de conglomeratul chinez Joyson, un jucător global în sectorul auto. Disputa cu ANAF privește tranzacții din 2021 și ridică întrebări nu doar despre viitorul companiei, ci și despre predictibilitatea regimului fiscal din România.

Cum s-a ajuns la litigiul cu ANAF

Decizia de impunere emisă de ANAF vizează o sumă de 23,2 milioane de lei, dar Preh România avertizează că, odată incluse și accesoriile, impactul total ar putea depăși 50 de milioane de lei. În esență, Fiscul contestă deductibilitatea unor cheltuieli de circa 137 de milioane de lei rezultate din tranzacții cu grupul-mamă din Germania.

Compania consideră că aceste sume ar trebui recunoscute atât din perspectiva impozitului pe profit, cât și a TVA, fiind perfect justificate în cadrul unor relații comerciale uzuale pentru multinaționale. Neacceptarea lor pune în pericol fluxul financiar al firmei și poate afecta capacitatea de a-și onora obligațiile față de angajați, furnizori și parteneri.

Riscuri pentru companie și pentru mediul economic

Într-un context global deja tensionat, în care industria auto se confruntă cu transformări majore, orice blocaj financiar la nivelul unui furnizor de talia Preh România are efecte în lanț. O eventuală incapacitate de plată ar însemna nu doar pierderi pentru companie, ci și un risc real pentru cele 2.000 de locuri de muncă de la fabrica din Ghimbav.

Pe lângă efectul imediat asupra angajaților, cazul ridică și o problemă de fond: cum sunt interpretate și aplicate reglementările fiscale în România. Tranzacțiile inter-grup sunt o practică standard la nivel internațional, însă lipsa unor norme clare și aplicarea diferită a regulilor pot genera tensiuni, litigii și chiar pierderea de investiții.

Reprezentanții companiei au declarat că speră la o soluționare conformă cu standardele internaționale, astfel încât să fie evitată o penalizare considerată nejustificată. În paralel, Preh România analizează toate căile legale pentru contestarea deciziei ANAF.