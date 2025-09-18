Gigantul care domină topul mondial al vânzărilor de smartphone-uri în 2025

Industria telefoanelor inteligente confirmă în 2025 o tendință deja vizibilă de câțiva ani: Apple rămâne lider detașat în preferințele cumpărătorilor, potrivit celui mai recent raport „Top 10 Best Sellers” realizat de Counterpoint Research. Cele mai noi modele iPhone conduc clasamentul global, lăsând competiția pe poziții secundare.

iPhone 16, campion absolut la nivel mondial

Seria iPhone 16, lansată la finalul lui 2024, a cucerit primele trei locuri în vânzări la nivel global în trimestrul al doilea din 2025. Modelul standard iPhone 16 a urcat spectaculos: dacă în trimestrul trei din 2024 ocupa doar locul 24, în ultimele luni ale anului trecut a ajuns pe poziția a treia, iar acum conduce detașat. Succesul său arată că echilibrul dintre preț și performanță rămâne cel mai important criteriu pentru consumatori, depășind chiar atracția versiunilor premium Pro și Pro Max.

Mai mult, iPhone 16e a intrat direct în top 10, ajungând pe locul șase într-un timp record, datorită vânzărilor uriașe din Statele Unite și Japonia. Interesant este și faptul că iPhone 15, lansat în 2023, închide acum clasamentul, deși în urmă cu doar câteva trimestre era lider absolut. Acest detaliu subliniază viteza cu care se schimbă preferințele pe piața smartphone-urilor și forța brandului Apple de a-și reînnoi constant oferta.

Samsung rămâne principalul rival, Xiaomi se menține vizibil

Dacă Apple domină podiumul, Samsung rămâne cel mai important concurent, reușind să plaseze patru modele în top 10. Pe locul patru se află Galaxy A16 5G, un telefon mid-range apreciat pentru prețul competitiv și conectivitatea 5G, iar imediat după el, Galaxy A06 4G urcă pe locul cinci, câștigând teren față de începutul anului.

Samsung se regăsește și pe pozițiile șapte și opt, cu Galaxy A16 4G și vârful de gamă Galaxy S25 Ultra. Acesta din urmă a fost promovat intens prin campanii axate pe funcții de inteligență artificială de tip GenAI, un argument tot mai căutat de utilizatori. Strategia sud-coreenilor de a oferi atât telefoane premium, cât și modele accesibile se dovedește astfel eficientă pentru menținerea cotei de piață.

În același timp, Xiaomi își păstrează vizibilitatea internațională prin modelul Redmi 14C 4G, aflat pe locul nouă. Cererea vine în special din piețele emergente – America Latină, Orientul Mijlociu și Africa – unde raportul calitate-preț rămâne esențial.

Un peisaj competitiv, dar cu un lider clar

Raportul Counterpoint arată că, deși concurența rămâne puternică, Apple reușește să stabilească ritmul industriei, combinând inovația hardware cu un ecosistem software extrem de atractiv. Seria iPhone 16 a demonstrat că publicul global caută telefoane fiabile, cu autonomie bună și funcții avansate, dar la un preț mai accesibil decât modelele ultra-premium.

Pentru Samsung, strategia de a acoperi toate segmentele – de la telefoane de buget la flagship-uri cu inteligență artificială – îi permite să rămână al doilea jucător mondial, chiar dacă nu reușește să detroneze Apple. Xiaomi, la rândul său, își întărește prezența pe piețele unde costul rămâne decisiv, confirmând rolul său de furnizor de alternative accesibile.

În ansamblu, topul celor mai vândute smartphone-uri din 2025 arată o piață matură, dar în continuă schimbare, unde inovația și adaptarea rapidă la cerințele consumatorilor fac diferența. Apple își consolidează supremația, dar competiția asiatică rămâne un factor de presiune care menține industria dinamică și orientată spre inovații permanente.