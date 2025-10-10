Gică Popescu, investiție de 6.000.000 de euro într-un mic oraș al țării. Fostul fotbalist a mers pe șantier să verifice lucrările

Departe de gazon, dar cu aceeași ambiție care l-a consacrat, Gică Popescu a transformat un vis într-un proiect de anvergură economică. Fostul internațional român, în prezent președinte al clubului Farul Constanța, a investit aproximativ 6 milioane de euro într-un mall modern, amplasat chiar în inima Hunedoarei. Lucrările se apropie de final, iar deschiderea oficială este programată pentru luna noiembrie.

Un proiect dedicat comunității din Hunedoara

Pe pagina oficială a proiectului, GP Plaza, au fost publicate imagini recente care arată stadiul avansat al construcției. Gică Popescu a mers personal pe șantier pentru a verifica ultimele detalii, chiar în preajma zilei sale de naștere, semn al implicării directe în fiecare etapă a proiectului.

Pe rețelele de socializare, Gică Popescu a transmis un mesaj care subliniază scopul investiției sale:

„Un nou capitol la Hunedoara. Un proiect dedicat comunității, în care am pus multă muncă, viziune și ambiție. Orașele din provincie se pot dezvolta doar cu astfel de inițiative pline de pasiune și seriozitate. Ne vedem în noiembrie, la deschiderea GP PLAZA”, a scris fostul căpitan al naționalei României.

Complexul comercial se ridică pe un teren de aproximativ 21.000 de metri pătrați, acolo unde, în perioada comunistă, funcționau mai multe fabrici de încălțăminte și tricotaje. Noul mall va avea o suprafață închiriabilă de 6.000 de metri pătrați, construită pe un singur nivel, și va genera aproximativ 100 de noi locuri de muncă după inaugurare.

Popescu anunța încă din 2023 că acest proiect reprezintă o investiție de aproximativ 6 milioane de euro, bani proveniți din fonduri proprii și parteneriate locale.

Gică Popescu, un exemplu de implicare în dezvoltarea locală

Pentru Hunedoara, oraș cu un trecut industrial puternic, investiția vine ca o gură de aer proaspăt. Spațiul care odinioară găzduia fabrici părăsite se transformă acum într-un centru comercial modern, menit să redea comunității o zonă urbană activă și atractivă.

Vizita lui Gică Popescu pe șantier a fost intens comentată în mediul online. Mulți localnici și-au exprimat bucuria că un nume atât de important din sportul românesc a ales să investească într-un oraș cu istorie, dar și cu nevoi economice evidente.

Totuși, proiectul nu a fost lipsit de controverse.

Nemulțumiri și întrebări din partea localnicilor

În secțiunea de comentarii a paginii GP Plaza, mai mulți locuitori din Hunedoara și-au exprimat îndoielile privind succesul mallului. O parte dintre ei cred că puterea de cumpărare scăzută ar putea afecta activitatea centrului comercial, în timp ce alții susțin că procesul de angajare nu a fost suficient de transparent.

„Cine va face cumpărături acolo? Pensionarii comunismului? Tinerii n-au locuri de muncă!”, scrie un localnic. „Se deschide, dar dacă vrei să îți depui un CV nu știe nimeni nimic, doar că locurile sunt toate ocupate”, adaugă un altul.

Au fost și voci care au cerut ca noul mall să includă mai multe produse românești:

„Ar fi frumos să facă un centru doar cu produse românești”, a comentat o femeie din oraș.

Chiar și în fața acestor reacții, Gică Popescu a transmis că proiectul său rămâne o investiție pentru oameni și pentru viitorul comunității.