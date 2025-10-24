Ghid practic: Cum folosești Live Text şi Visual Look Up pentru traduceri şi extragere de text

Funcțiile Live Text și Visual Look Up, integrate în sistemul de operare iOS, îți permit să interacționezi inteligent cu textul și obiectele din fotografii sau din camera dispozitivului. Cu ajutorul lor poți copia, traduce sau identifica informații direct din imagini, fără să mai folosești aplicații externe. În acest ghid vei afla cum să le activezi, cum le poți folosi eficient pentru traduceri și extragerea de text și ce trucuri te ajută să obții rezultate mai bune.

Activarea și verificarea compatibilității funcțiilor

Înainte de a începe, este important să verifici dacă dispozitivul tău suportă funcțiile Live Text și Visual Look Up. Acestea sunt disponibile doar pe modelele de iPhone și iPad care au cel puțin cipul A12 Bionic, adică începând cu iPhone XS, XR și modelele mai noi.

Pentru activarea Live Text, intră în Settings → General → Language & Region și asigură-te că opțiunea „Live Text” este activată. În funcție de limba aleasă, iOS va descărca automat pachetul lingvistic necesar pentru recunoașterea și traducerea textului.

Funcția Visual Look Up se activează tot din setări, în secțiunea Siri & Search sau Photos → Search & Intelligence. Aceasta permite sistemului să analizeze conținutul vizual al imaginilor, recunoscând obiecte, animale, plante, monumente sau opere de artă.

După ce le-ai activat, deschide aplicația Camera sau Photos și verifică dacă apare pictograma specifică fiecărei funcții: pentru Live Text – un mic pătrat cu linii de text, iar pentru Visual Look Up – simbolul „i” cu o mică stea. Dacă acestea sunt vizibile, funcțiile sunt disponibile pe dispozitivul tău.

Cum extragi și traduci text cu Live Text

Funcția Live Text a fost gândită pentru a face interacțiunea cu textul din imagini la fel de ușoară ca selectarea unui text dintr-un document. Poți folosi această opțiune pentru a copia, traduce, partaja sau chiar apela direct numerele de telefon dintr-o imagine.

Deschide aplicația Camera și îndreapt-o spre un text – poate fi o carte, un meniu de restaurant, un panou informativ sau o etichetă. Când iPhone-ul recunoaște textul, va apărea în colțul din dreapta jos iconița Live Text. Atinge-o, iar textul din imagine va deveni selectabil.

Selectează porțiunea dorită și vei vedea opțiuni precum Copy, Translate, Look Up sau Share. Dacă vrei să traduci textul, apasă pe Translate și alege limba în care dorești traducerea. Rezultatul apare instant, iar traducerea poate fi copiată sau partajată în orice aplicație.

Un exemplu simplu: dacă fotografiezi un afiș într-o limbă străină, poți selecta textul și îl poți traduce imediat, fără să deschizi aplicația Google Translate sau să scrii manual. De asemenea, dacă fotografiezi o carte sau un document, poți copia paragrafe întregi în Notițe sau într-un e-mail.

Pentru rezultate mai precise, asigură-te că imaginea este clară și bine luminată, iar textul este tipărit (nu scris de mână). Fonturile prea stilizate sau imaginile neclare pot îngreuna procesul de recunoaștere.

Cum identifici obiecte și obții informații cu Visual Look Up

Dacă Live Text se ocupă de text, funcția Visual Look Up îți oferă informații despre obiecte, locuri sau elemente vizuale dintr-o imagine. Este utilă atunci când vrei să afli detalii despre o floare, o clădire, o specie de animal sau chiar o pictură.

Pentru a o folosi, deschide aplicația Photos și selectează o imagine. Dacă apare pictograma „i” cu o mică stea, înseamnă că iOS a detectat elemente care pot fi identificate. Atinge pictograma, apoi selectează „Look Up” sau „Visual Look Up”.

Vei primi automat informații relevante despre ceea ce se află în imagine — denumirea plantei, informații despre monumentul fotografiat sau linkuri utile către surse de încredere. În unele cazuri, Visual Look Up poate recunoaște și simboluri, pictograme sau produse, oferindu-ți context suplimentar.

Un exemplu practic: dacă ai fotografiat o pagină dintr-un ghid turistic într-o limbă străină, poți folosi Live Text pentru a traduce textul și Visual Look Up pentru a afla mai multe despre monumentele menționate. Combinația dintre cele două funcții transformă iPhone-ul într-un instrument de căutare vizuală și lingvistică extrem de eficient.

Pentru rezultate cât mai exacte, păstrează claritatea imaginii și asigură-te că elementul principal (obiectul, planta sau textul) este în prim-plan. Funcția poate necesita conexiune la internet pentru a accesa informațiile online, deci verifică să ai Wi-Fi activ.

Prin folosirea integrată a Live Text și Visual Look Up, poți transforma iPhone-ul sau iPad-ul într-un asistent inteligent capabil să traducă texte, să recunoască obiecte și să ofere context în timp real. Aceste funcții nu sunt doar utile pentru traduceri rapide sau copiere de text, ci și pentru explorare, documentare și învățare vizuală.

Dacă le folosești constant, vei observa cât de mult simplifică activitățile zilnice: de la traducerea unui meniu în vacanță, la identificarea unui monument necunoscut sau copierea unui paragraf dintr-o carte fotografiată. În esență, aceste instrumente fac ca lumea vizibilă prin obiectivul camerei să devină imediat accesibilă și traductibilă, direct în palma ta.