Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
26 sept. 2025 | 14:37
de Iulia Kelt

ȘTIINȚĂ
Gheața sărată ar putea deveni o sursă nepoluantă de energie electrică, conform oamenilor de știință. Descoperirea care ar putea transforma radical lumea
Cum ajută gheața sărată în producerea energiei curate / Foto: Colaj Playtech (AI)

Un studiu recent arată că adăugarea de sare în gheață crește capacitatea acesteia de a genera curent electric atunci când este supusă la presiune sau deformare.

Cercetătorii au descoperit că un amestec simplu de apă, sare și gheață poate produce electricitate printr-un mecanism cunoscut sub numele de efect flexoelectric.

Fenomenul are loc atunci când un material solid este deformat neregulat, generând un flux de sarcini electrice.

Deși în majoritatea materialelor efectul este foarte slab, în cazul gheții sărate acesta devine semnificativ mai puternic, oferind noi perspective pentru obținerea de energie regenerabilă.

Cum funcționează efectul flexoelectric în gheața sărată

În cercetarea publicată pe 15 septembrie 2025 în revista Nature Materials, oamenii de știință au arătat că o mică bucată de gheață sărată, în formă de con și cu aproximativ 25% sare în compoziție, poate produce în jur de 1 milivolt atunci când este îndoită.

La scară mai mare, o matrice de 2.000 de astfel de conuri ar putea genera aproximativ 2 volți, suficient pentru a aprinde un LED roșu de dimensiuni reduse.

Secretul stă în prezența unor straturi microscopice de saramură, care se află între cristalele de gheață.

Când blocul de gheață este deformat, lichidul salin se deplasează către zonele cu presiune mai mică. Acest flux transportă ioni încărcați pozitiv (cations), ceea ce determină apariția unui curent electric.

Echipa condusă de fizicianul experimental Xin Wen a testat forme diferite de gheață sărată, inclusiv conuri și grinzi curbate, realizate prin turnare în matrițe de silicon.

Conurile s-au dovedit mai rezistente la solicitări mecanice și au generat tensiuni mai mari decât celelalte forme.

Mai mult decât atât, conurile de dimensiuni reduse au suportat mai multă deformare proporțional cu mărimea lor, sugerând că realizarea unor ansambluri de conuri mici ar putea crește considerabil puterea totală.

Posibile aplicații și ce limitele există în acest moment pentru acest tip de energie

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii atrag atenția că tehnologia se află abia la început.

În prezent, pentru a încărca un simplu smartphone ar fi nevoie de un bloc uriaș de gheață sărată, cu o suprafață cuprinsă între câteva zeci și sute de metri pătrați.

Totuși, se estimează că îmbunătățiri ulterioare ar putea reduce semnificativ aceste dimensiuni și ar face posibilă utilizarea practică a fenomenului.

Aplicațiile potențiale includ senzori de cost redus sau dispozitive de captare a energiei în zone reci, unde resursele tradiționale sunt limitate.

În plus, înțelegerea mai bună a efectului flexoelectric în gheață ar putea oferi indicii și despre fenomene naturale, cum ar fi formarea fulgerelor în timpul furtunilor de zăpadă, unde particulele de gheață încărcate interacționează în atmosferă.

Chiar dacă nu vom folosi în curând gheața sărată pentru a alimenta electrocasnice, cercetarea deschide o nouă direcție în explorarea surselor de energie nepoluante și ușor accesibile.

Cu alte cuvinte, un amestec simplu, aparent banal, ar putea avea implicații importante pentru viitorul energiei regenerabile.

