Gestul făcut de Macron la întâmpinarea lui Ilie Bolojan. Detaliul care arată relaţia specială pe care o au. Foto

Gestul făcut de Macron la întâmpinarea lui Ilie Bolojan, în momentul în care președintele interimar al României a ajuns la Palatul Élysée, dezvăluie relația specială pe care o au cei doi. Joi, 27 martie 2025, liderii europeni din „Coaliția Voluntarilor” pentru apărarea Ucrainei participă la o reuniune specială organizată în Franța.

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a fost primit joi de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, unde are loc reuniunea liderilor din „Coaliția Voluntarilor” pentru apărarea Ucrainei.

Momentul a fost surprins de camerele de filmat. Cei doi șefi de stat zâmbesc, se îmbrăţişează, pare că se bucura că se revăd, chiar schimbă câteva cuvinte. Înainte să intre în clădire, Macron îl bate pe umăr pe român ca pe un vechi prieten.

Pe agenda întâlnirii se află discutarea garanțiilor de securitate în eventualitatea unui armistițiu între Ucraina și Rusia, potrivit agențiilor dpa, EFE și Reuters, citate de Agerpres.

Convocată de Emmanuel Macron, reuniunea de la Palatul Élysée reunește lideri din 27 de țări europene, inclusiv cancelarul Germaniei, prim-ministrul Regatului Unit, oficiali NATO și UE, vicepreședintele Turciei, precum și reprezentanți din Canada și Australia. De asemenea, la eveniment participă și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, președintele interimar Ilie Bolojan a fost întrebat despre obiectivele Summitului de la Paris și posibilele progrese ce ar putea fi înregistrate.

„Cel puţin în perioada următoare, vor continua discuţiile legate de acest plan pe care Europa îl susţine pentru a-şi consolida apărarea, inclusiv pentru a susţine ca, după încetarea focului în Ucraina, la care sperăm să se ajungă cât mai repede, să existe nişte condiţii asiguratorii, pentru a avea o securitate care să fie asigurată pentru Ucraina.

Şi, deci, România, chiar dacă, aşa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuţii, atât cele tehnice, care ţin de zona militară, pentru că aceste aspecte care ţin de planificări, de strategii, şi care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere.

Şi vom participa la aceste discuţii, aşa am convenit şi asta este poziţia noastră”, a declarat Ilie Bolojan pe 20 martie.