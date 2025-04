Gestul emoționant făcut de Katy Perry imediat ce a coborât din racheta care a dus-o la marginea spațiului VIDEO

Katy Perry a fost una dintre puținele vedete internaționale care au avut ocazia să experimenteze un zbor la limita spațiului cosmic.

Artista a participat la misiunea Blue Origin New Shepard, organizată de compania fondată de Jeff Bezos, în cadrul primului zbor comercial exclusiv feminin.

La întoarcerea pe Pământ, cântăreața de muzică pop a făcut un gest simbolic și emoționant: a sărutat pământul, exprimându-și astfel recunoștința pentru experiența trăită. Același gest a fost făcut și de celelalte femei din echipaj, momentul fiind unul de intensă încărcătură emoțională.

Zborul a durat 11 minute și a atins o altitudine de 100 km, depășind Linia Kármán – granița convențională a spațiului cosmic. Lansarea a avut loc în Texas, de la baza Blue Origin din Van Horn.

Din echipaj au făcut parte, alături de Katy Perry:

Zborul a fost intens, dar scurt. Participantele au simțit senzația de imponderabilitate și au avut ocazia să vadă curbura Pământului. În timpul zborului, Katy Perry a cântat piesa „What A Wonderful World”, un moment emoționant care a impresionat întreg echipajul.

La revenirea pe sol, artista a mărturisit că s-a simțit „conectată la iubire” și că această experiență i-a oferit o perspectivă nouă asupra propriei vieți.

„Nu am știut niciodată câtă iubire am de oferit până în ziua în care am zburat în spațiu”, a spus Katy Perry, care s-a descris drept „plângăcioasa grupului”.