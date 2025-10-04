Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
04 oct. 2025 | 18:43
de Vieriu Ionut

Gestul emoționant făcut de doi miri din Bucovina. Unde au mers imediat după cununia religioasă, momentul a devenit viral

Social
Gestul emoționant făcut de doi miri din Bucovina. Unde au mers imediat după cununia religioasă, momentul a devenit viral
Gestul emoționant al unor miri din Bucovina

Ziua nunții este, pentru cei mai mulți, un moment de bucurie, de sărbătoare și de început al unei noi vieți în doi. Pentru doi tineri din Bucovina, însă, această zi a fost și una a recunoștinței și a emoției profunde. În loc să meargă direct la petrecerea de nuntă, mirii au ales un drum neașteptat, dar plin de semnificație: au mers în cimitir pentru a le aduce un omagiu celor dragi care nu mai sunt printre ei.

Mirii au ales să-și înceapă căsnicia cu un gest de suflet

După cununia religioasă, cei doi tineri au părăsit biserica și, în loc să meargă spre restaurant sau spre locul sesiunii foto, au mers într-un cimitir din apropiere. În tăcere, ținându-se de mână și îmbrăcați în hainele de nuntă, mirele și mireasa s-au oprit la mormintele celor care le-au fost cândva aproape. Gestul lor, filmat de apropiați, s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a devenit viral în doar câteva ore.

Cei doi au dorit să împărtășească această clipă nu ca un moment de tristețe, ci ca un simbol al iubirii care trece dincolo de viață. Potrivit celor care îi cunosc, mirii au simțit nevoia să le mulțumească celor care i-au format și să le aducă un ultim salut în ziua cea mai importantă din viața lor.

@r.v.f1 #fyp #suceava🇹🇩❤️ #roamnia #weddingday #bucovina #romania🇷🇴 ♬ sunet original – Vraci Robin

Imaginile care au emoționat întreaga țară

Filmarea în care mirii merg printre cruci, cu florile de nuntă în mâini, a stârnit un val de emoție pe internet. Internauții au reacționat imediat, lăsând sute de mesaje de apreciere și felicitări. Mulți au considerat gestul o dovadă rară de respect și iubire, care arată profunzimea sentimentelor celor doi.

„Cel mai frumos și respectuos lucru pe care l-am văzut vreodată!”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Felicitări gestului vostru! Dumnezeu să-i ierte și să vă vegheze de acolo de sus! Casă de piatră, multă sănătate și fericire!”.

Comentariile s-au transformat rapid într-o avalanșă de mesaje pline de căldură, mulți internauți mărturisind că imaginile i-au făcut să lăcrimeze.

„Cât de dureros! Dumnezeu să vă mângâie! Căsnicie fericită!”, a scris o femeie care a distribuit clipul pe rețelele sociale.

O lecție despre iubire, recunoștință și respect

Deși gestul lor a fost simplu, el a transmis o lecție profundă despre iubirea autentică și respectul pentru cei care nu mai sunt. Multe momente de nuntă sunt dominate de fast și aparențe, mirii din Bucovina au ales să pună sufletul mai presus de spectacol.

Imaginile cu ei au ajuns în zeci de grupuri online, iar comentariile au venit din toată țara. Cei doi au reușit, fără intenție, să ofere un exemplu de modestie și recunoștință, reamintind tuturor cât de important este să nu-i uităm pe cei care ne-au iubit și ne-au format.

