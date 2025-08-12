Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 14:41
de Daoud Andra

Showbiz
Georgina Rodriguez a spus „Da”. Cum arată și cât costă inelul cu care Cristiano Ronaldo și-a cerut iubita în căsătorie
FOTO: colaj/Instagram

După aproape zece ani de relație, Cristiano Ronaldo a decis că a venit momentul să facă pasul cel mare. Luni, 11 august, superstarul portughez a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, iar vestea a fost confirmată chiar de modelul argentinian printr-o postare emoționantă pe Instagram: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a scris ea, alături de o fotografie cu impresionantul inel de logodnă.

Georgina a primit inelul de logodnă

Povestea lor de dragoste a început în 2016, la Madrid, pe vremea când Ronaldo evolua la Real, iar Georgina lucra ca asistent de vânzări într-un magazin de lux. Întâlnirea a fost, după cum a mărturisit chiar fotbalistul, „dragoste la prima vedere”. De atunci, cei doi formează un cuplu solid, cu două fiice împreună – Alana Martina și Bella Esmeralda – și o familie unită alături de ceilalți trei copii ai lui Cristiano.

Deși în trecut CR7 declara că momentul „nu era potrivit”, iată că acum a venit acel „clic” pe care îl aștepta. Și nu s-a uitat deloc la bani când a făcut propunerea. Potrivit presei internaționale, inelul de logodnă oferit Georginei rivalizează cu cel purtat de soția lui Jeff Bezos, având o valoare estimată la peste 1,5 milioane de dolari – adică mai bine de un milion de euro.

Bijuteria este una deosebită: un diamant impresionant, de aproximativ 15 carate, montat într-un design clasic, cu o măiestrie care atrage atenția instantaneu. Experții în bijuterii citați de publicația Marca susțin că dimensiunea, claritatea și tăietura pietrei fac din acest inel o adevărată capodoperă, perfectă pentru unul dintre cele mai celebre cupluri din lume.

„Dimensiunea și măiestria sa au atras imediat privirile, dar zâmbetul radiant al Georginei și mesajul postării au fost cele care au confirmat oficial momentul”, scrie sursa spaniolă.

Momentul, așteptat cu sufletul la gură de fani și de prieteni

Ronaldo a vorbit mereu cu afecțiune despre Georgina, numind-o în repetate rânduri „soția mea” chiar înainte de logodnă. La Premiile Globe Soccer din Dubai, în decembrie 2024, a spus în fața publicului: „Cel mai mare fiu al meu e aici, soția mea Georgina e aici.” Iar la aniversarea ei din acest an, i-a transmis: „Pentru mama, partenera, prietena, soția mea… la mulți ani, iubire. Lumina ta ne luminează și iubirea ta ne cuprinde.”

Georgina, la rândul ei, a recunoscut în reality show-ul „I Am Georgina” că prietenii ei au glumit mereu despre o eventuală nuntă, mai ales după apariția piesei „El Anillo” a lui Jennifer Lopez. Până acum, răspunsul ei era că totul depinde de Cristiano.

Acum, cu inelul strălucitor pe deget și o declarație de dragoste publică, cei doi marchează începutul unui nou capitol. Deși detaliile nunții nu au fost încă dezvăluite, fanii se așteaptă la un eveniment grandios, pe măsura stilului lor de viață.

Cert este că, dincolo de valoarea bijuteriei, acest gest confirmă încă o dată că între Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez nu este doar o poveste de iubire trăită sub lumina reflectoarelor, ci o legătură profundă, clădită în aproape un deceniu de viață împreună.

