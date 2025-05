Georgiana Lobonț și Armin Nicoară s-au împăcat, după ce şi-au aruncat cuvinte grele. Cine a făcut primul pas? „Oamenii se mai supără”

Unul dintre cele mai tensionate conflicte din lumea muzicii de petrecere a ajuns la final. După mai bine de un an și jumătate în care nu și-au vorbit deloc, Georgiana Lobonț și Armin Nicoară au decis să lase trecutul în urmă și să-și repare relația de prietenie. Împăcarea lor nu a fost întâmplătoare, ci s-a produs într-unul dintre cele mai semnificative momente din viața artistului: nașterea primului său copil.

Cei doi artiști, cândva apropiați atât pe scenă, cât și în afara ei, au trecut printr-o perioadă tensionată în care schimburile dure de replici au fost publice și apăsătoare. Cu toate acestea, odată cu venirea pe lume a băiețelului lui Armin Nicoară și al Claudiei Puican, artistul a simțit nevoia să împărtășească fericirea cu cei care cândva i-au fost aproape – iar printre aceștia s-a aflat și Georgiana Lobonț.

Potrivit declarațiilor exclusive oferite pentru Spynews.ro, Georgiana a fost una dintre persoanele pe care Armin le-a contactat imediat după ce a devenit tată. Emoțiile momentului au fost atât de puternice, încât toate supărările au fost uitate.

„Într-adevăr, când s-a născut băiețelul lor, am fost sunată de Armin pe video. L-am văzut pe cel mic la față, am văzut cât este de frumos, e superb, seamănă cu amândoi. Armin mi-a povestit cu lux de amănunte cum a asistat la naștere, cum a plâns, cum i s-au declanșat toate instinctele paterne. A fost un moment foarte frumos”, a povestit emoționată Georgiana, potrivit Spynews.ro.

Artista a adăugat că și copiii ei au fost prezenți în acel moment, iar întreaga scenă a fost una plină de căldură și emoție.

Georgiana Lobonț a vorbit deschis și despre motivele care au dus la tăcerea de un an și jumătate. Ea recunoaște că are un temperament impulsiv și că nu evită confruntările atunci când se simte rănită.

„Eu mă enervez foarte repede pe oricine care mă enervează. În 10 minute îi spun tot ce am pe suflet, iar în aceleași 10 minute mă eliberez și am trecut peste. […] Probabil și eu l-am deranjat pe el, poate prin anumite exprimări sau chiar gesturi. Oamenii se mai supără unii pe ceilalți, dar să ții ranchiună sau ură e foarte urât din partea unui om. Dacă nu poate să treacă peste, înseamnă că nu are credință”, a declarat cântăreața.