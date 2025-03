George Simion, mesaj video pe rețeaua lui Elon Musk: „We live in a dictatorship. Please help us”

George Simion a publicat un mesaj video pe platforma X, rețeaua lui Elon Musk. Liderul AUR declară că în România se trăiește în dictatură și cere ajutor pentru restabilirea democrației în țară.

Reacții vehemente după decizia BEC de a respinge dosarul de candidatură depus de Călin Georgescu. Atât fostul candidat la alegerile prezidențiale cât și liderul AUR au publicat mesaje în limba engleză pe platforma X, rețeaua lui Elon Musk.

George Simion a publicat un videoclip în care susține că în România se trăiește în dictatură și cere ajutor pentru restabilirea democrației în țară.

🚨🇷🇴ROMANIAN MP GEORGE SIMION: ROMANIA IS IN AN ONGOING COUP—WE LIVE IN A DICTATORSHIP

“Georgescu put his candidacy at the Central Electoral Bureau and by 10 members to 4, it was rejected without any reason. All the papers were in good order. They just said they voted through… https://t.co/P9F0dAKQr6 pic.twitter.com/X1LbO2IHYD

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2025