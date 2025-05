George Simion locuiește în chirie, deși are o vilă impunătoare. Cum arată de fapt casa pe care o are în Vrancea

Deși trăiește de ani buni în București și este unul dintre cei mai vocali lideri politici ai momentului, George Simion își păstrează rădăcinile în satul Răchitosu, din județul Vrancea. Oficial, domiciliul său este acolo, într-o casă impunătoare, ascunsă de privirile curioșilor. Însă, în Capitală, șeful AUR locuiește cu chirie într-un apartament modest împreună cu soția și copilul lor.

Născut în Vrancea, George Simion a copilărit în satul Răchitosu, comuna Garoafa, unde și-a păstrat adresa de domiciliu, chiar dacă de mulți ani locuiește efectiv în București.

Imobilul din satul bunicilor, potrivit romaniatv.net, este o casă mare, cu un aspect impunător, situată chiar pe strada principală. Conform imaginilor din Google Maps, în 2012 locuința era încă în construcție, iar între timp a fost finalizată.

Clădirea este ascunsă în spatele unui gard înalt, pe care vegetația a fost lăsată să crească, oferindu-i și mai multă discreție. De altfel, în 2023, George Simion a făcut publică adresa acestei case pe rețelele sociale, după ce a primit o citație oficială la domiciliul din Vrancea.

Chiar dacă are o vilă în satul natal, George Simion trăiește într-un apartament închiriat în Capitală. Locuința are doar 50 de metri pătrați și este împărțită cu soția sa, Ilinca, și fiul lor. Liderul AUR a explicat într-o declarație preluată de sursa citată de ce nu deține o locuință în București.

”Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuși niște beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, și care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, spunea, acum câteva luni, liderul AUR.