George Simion, despre eșecul Visa Waiver: „Mulțumim Administrației Trump că a scos România din program”

România a fost exclusă definitiv din programul Visa Waiver cu doar două zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Decizia guvernului american a fost motivată oficial prin preocupări privind securitatea imigrației și protejarea integrității programului VWP. În acest context politic sensibil, George Simion, candidatul AUR la Președinție, a salutat public măsura luată de autoritățile de la Washington, considerând-o un ”avertisment corect”.

Într-un interviu acordat influencerului american Jack Posobiec, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Trump, George Simion a mulțumit explicit administrației republicane pentru excluderea României din programul de călătorii fără viză:

