George Simion, agitat la congresul BNS. Gesturile l-au dat de gol pe liderul AUR, ce a făcut Nicușor Dan: „A minţit, nu am spus asta” Update

George Simion și Nicușor Dan s-au întâlnit miercuri la congresul organizat de Blocul Național Sindical. Cei doi au ajuns la Palatul Parlamentului în cursul după-amiezii și s-au așezat unul lângă celălalt, lăsând un scaun liber între ei.

Cei doi candidați la funcția de președinte al României au avut comportamente diferite în sală. În timp ce Nicușor Dan părea calm și atent la ce se vorbea pe scenă, George Simion a părut agitat în prima parte a evenimentului, gesticulând mult și încercând să comunice cu cei din echipa de campanie, aflați în sală.

La un moment dat, liderul AUR a scos telefonul, după care a citit de pe o foaie pe care o avea asupra lui. De asemenea, George Simion a discutat cu oamenii din jur și a completat cu un pix pe foaia pe care o avea.

În paralel, Nicușor Dan părea atent la discursul președintelui BNS. Înainte ca edilul Capitalei să se așeze lângă contracandidatul său, Simion a zâmbit și a aprobat că este în regulă să stea unul lângă celălalt. George Simion a fost primul invitat pe scenă pentru a lua cuvântul.

„Apreciez această invitaţie la dialog! Hristos a Înviat! Este foarte important să înţelegem mesajul preşedintelui BNS: suntem într-o perioadă de crize suprapuse, o perioadă foarte grea pentru ţară. Trebuie să înţelegem situaţia în care ne aflăm, deşi este o campanie grea, complicată, în care încercăm să fim alături de cetăţenii indecişi, mulţi. Românii au devenit asistaţi sociali din cauza unui partid… Din muncitori asta au devenit! Există o singură soluţie: să ne unim eforturile, chiar dacă facem parte din două ideologii diferite. Nu sunt despre est sau vest, ci suntem cu toţii în această tară pentru că iubim România”, și-a început George Simion discursul.

„Există o mare disparitate între diferite zone din ţară, astăzi adversarii noștri politici, ei care se consideră intelectuali, dar nu sunt, pentru că nu înţeleg nişte elemente de bază şi sunt bănuiţi de analfabetism funcţional. Avem multe zone din România lăsate în sărăcie, vreau să vină antreprenori străini să plătească taxe, să avem spitale, şcoli. O incapacitate administrativă severă am văzut în ultimii 10 ani la Palatul Cotroceni. Nu trebuie să continuăm genul acesta de administrație Klaus Iohannis, iar noi să stăm cu mâinile în sân, să nu facem nimic.

Îl invit pe contra-candidatul meu la dezbateri pentru ca românii să asculte ce avem de zis. El a minţit, nu vreau să dau afară profesorii, nu asta este problema! Nu este o problemă cu profesorii, cu cadrele medicale, cu polițiștii, militarii și în general cu corpurile profesionale. Nu este o problemă cu funcționarii onești, muncitori. Problema este cu paraziții politici, cu membrii de partid care au înțesat România. Problema este legată de paraziţii politici, cu membrii de partid care sunt peste tot în România”, a mai spus George Simion.

„Nu eu am depreciat leul, cum v-au mințit ieri la televiziunile sistemului, plătite din bani publici. Nu eu am creat un deficit bugetar imens, de 9,3%, în realitate vă zic că este mai mare. Nu am fost părtaș cu oamenii aceștia, nu eu sunt urmașul lui Iohannis. Eu sunt un om din mijlocul vostru, care vrea să învețe și care vrea să conlucreze cu voi pentru a avea dialog social, pentru a avea o lege a salarizării unitare care v-a fost promisă și nu vi s-a oferit, pentru a avea ocazia de a munci corect, nu cu cea mai mare impozitare pe muncă din toate statele UE.

Nu există magicieni. Nu poți performa în momentul în care te împrumuți pe piețele externe cu 8% sau 10% din dobânzi. Nu poți avea agricultură și securitate alimentară în momentul în care țăranii noștri, fermierii noștri, agricultorii noștri sunt obligați să se împrumute la dobânzi cămătărești, pentru că banca agricolă nu mai există, pentru că a fost preluată de Raiffeisen Bank, care nu ajută producția în România, și pentru că nu există în planurile actualei guvernări, care nu știe decât să spună „da, să trăiți!” în fața Comisiei Europene și după să facă tot cum știu ei, nu există un plan concret de dezvoltare a României.

Sunt singurul candidat în această luptă care a fost de partea democrației, care a fost împotriva anulării abuzive a alegerilor, care nu are oameni cu uniforme care îl ghidonează din spate. Sistemul Coldea a lucrat și asupra organizației dvs și ați fost o victimă ca mulți alți antreprenori din țara noastră. Nimeni din această sală nu își dorește să ajungem la vocea poporului iarăși, să ajungem la alegeri anticipate.”, și-a încheiat Simion discursul.