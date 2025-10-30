Ultima ora
30 oct. 2025 | 16:29
de Ana Ionescu

Politic
VIDEO George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidează la Primăria Capitalei din partea POT
Actorul George Burcea candidează la Primăria Capitalei FOTO: Facebook

Actorul George Burcea, cunoscut atât pentru rolurile sale din teatru și televiziune, cât și pentru viața personală controversată, și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei.

Acesta va reprezenta Partidul Oamenilor Tineri (POT), o formațiune politică aflată la început de drum, care promovează implicarea noii generații în politică.

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri – o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără”, a scris George Burcea pe rețelele sociale.

De asemenea, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, George Burcea a revenit cu mai multe detalii.

”Salutare bucureșteni, ce faci? Tot în trafic? Știu că și eu, tot în București, locuiesc de foarte mulți ani și sunt născut în București. Cu parcarea ce ai făcut astăzi? Sau … te-ai descurcat? Pentru că noi, românii, am fost obișnuiți, am fost învățați să ne descurcăm indiferent de circumstanță. Nu? Sper totuși că astă seară, când ajungi acasă să găsești apă fierbinte, să nu trebuiască să verși ciorba ca să încălzești o oală de apă, să-i faci băiță copilului sau ție, că ai muncit suficient, 10-12 ore, și ai stat suficient în trafic.
Numele meu este George Burcea, cam 37 de ani. Sunt actor și da, am hotărât să las fumusețea de New York și să mă întorc în București. De ce? Pentru că eu împreună cu POT, Partidul Oamenilor Tineri, am hotărât să ne depunem și să-mi depun candidatura pentru Primăria București. De ce? Pentru că eu pot. Și dacă eu pot, poți și tu. Și da, suntem și reali. După cum vedeți, suntem reali, așa am fost și așa vom fi.”, a spus Burcea.

Scandaluri și probleme cu legea în trecut

George Burcea a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri publice, în special după divorțul de artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, Ella și Clara. Relația tensionată dintre cei doi a fost frecvent comentată în presă, artista acuzându-l pe Burcea că nu respectă programul de vizitare și obligațiile financiare stabilite de instanță. Actorul a respins aceste acuzații, catalogându-le drept „veninoase și neadevărate”.

În februarie 2020, Burcea a fost prins conducând sub influența drogurilor, în apropierea locuinței fostei sale soții. Potrivit presei, acesta a fost depistat pozitiv pentru cocaină și ulterior condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise. „Bănuiam că are pe altcineva sau consumă ceva, dar nu l-am văzut”, declara atunci Andreea Bălan.

