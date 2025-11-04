Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 14:20
de Ozana Mazilu

Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează: fără înlocuirea oamenilor, giganții tech nu pot obține profit

TEHNOLOGIE
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează: fără înlocuirea oamenilor, giganții tech nu pot obține profit
Profitul, motorul unei revoluții fără frâne

Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2024 și unul dintre pionierii inteligenței artificiale moderne, avertizează că marile companii din tehnologie vor fi forțate să înlocuiască masiv munca umană pentru a-și menține profiturile. Supranumit „nașul AI”, Hinton spune că logica economică a revoluției tehnologice actuale nu lasă loc pentru alternative: „Pentru a câștiga bani, va trebui să înlocuiți munca umană. Nu probabil. Nu posibil. Trebuie.”

Declarațiile sale, făcute într-un interviu acordat emisiunii Wall Street Week de la Bloomberg TV, au stârnit o dezbatere intensă în rândul economiștilor și specialiștilor în tehnologie. Potrivit lui Hinton, modelul economic al giganților din Silicon Valley – precum Microsoft, Meta, Amazon și Alphabet – se bazează pe automatizare totală, iar investițiile uriașe în infrastructura AI nu pot fi justificate altfel decât prin reducerea masivă a costurilor cu forța de muncă.

De la lansarea ChatGPT în 2022, investițiile globale în inteligență artificială au explodat. Doar în 2025, marile companii americane vor cheltui peste 420 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea și integrarea AI, o creștere de peste 15% față de anul precedent. Hinton avertizează însă că acest ritm nu este sustenabil dacă sistemele AI nu preiau treptat activitățile umane.

Vezi și:
O nouă meserie în România: inginerul de inteligență schimbă regulile în IT
Studenții la Medicină și ChatGPT: între sprijin real și riscul de a învăța cu ajutorul inteligenței artificiale

„Marile companii mizează pe faptul că AI va înlocui masiv locurile de muncă, pentru că acolo se vor face mulți bani”, explică cercetătorul. Deși unii directori din industrie susțin că AI va „completa” activitatea oamenilor, nu o va înlocui, Hinton consideră că realitatea economică îi va contrazice rapid.

Exemplele deja se văd. Amazon, Meta și alte corporații din tehnologie au anunțat în ultimii doi ani reduceri masive de personal, invocând „eficiența sporită” datorată noilor sisteme AI. În paralel, datele analizate de Bloomberg arată că numărul locurilor de muncă disponibile la nivel global a scăzut cu aproape 30% de la popularizarea tehnologiilor generative.

În același timp, alianțele dintre giganții tehnologici și producătorii de hardware – precum Nvidia, Broadcom și Oracle – confirmă o direcție clară: investițiile în infrastructura AI, estimate la peste 1 trilion de dolari, nu vizează o colaborare om-mașină, ci o înlocuire sistematică a forței de muncă tradiționale.

Cât de departe poate merge automatizarea

Economiștii au comparat adesea impactul inteligenței artificiale cu cel al revoluției industriale, dar Hinton crede că această analogie este incompletă. „În trecut, tehnologiile disruptive au creat și distrus locuri de muncă în același timp. De data asta nu e clar dacă vom mai crea altele noi”, a declarat el.

Tehnologia actuală nu doar automatizează procese repetitive, ci începe să înlocuiască funcții cognitive, creative și decizionale – domenii care erau considerate exclusiv umane. De la redactare și analiză juridică până la programare sau design, AI devine tot mai capabilă să reproducă și chiar să îmbunătățească munca specializată.

Acest fenomen ridică o întrebare esențială: ce se întâmplă cu milioane de oameni ale căror competențe devin brusc irelevante? Răspunsul, spune Hinton, nu este doar economic, ci social. „Problema nu este AI în sine, ci modul în care organizăm societatea”, explică el, sugerând că redistribuția veniturilor și regândirea modelelor de muncă vor deveni inevitabile.

De altfel, în septembrie, Hinton avertiza deja că IA va provoca „șomaj masiv și o creștere uriașă a profiturilor”, accentuând decalajul dintre corporațiile de tehnologie și restul economiei globale. În logica capitalistă, eficiența se traduce prin reducerea costurilor – iar costul principal, în majoritatea sectoarelor, rămâne munca umană.

Beneficii uriașe, riscuri și mai mari

Paradoxal, Hinton nu este un adversar al inteligenței artificiale, deși avertismentele sale par apocaliptice. El admite că AI poate aduce beneficii imense în domenii precum medicina, educația și cercetarea științifică. „Nu este ca armele nucleare, care sunt bune doar pentru lucruri rele”, spune informaticianul. „AI poate îmbunătăți productivitatea și salva vieți. Poate revoluționa modul în care învățăm, diagnosticăm și construim.”

Totuși, progresul vine la pachet cu dezechilibre majore. Dacă societatea nu se adaptează suficient de repede, diferența dintre cei care controlează tehnologia și cei care o folosesc va deveni uriașă. Hinton consideră că soluția nu este oprirea dezvoltării AI, ci crearea unui cadru etic și economic care să prevină transformarea acesteia într-un instrument de exploatare.

În esență, revoluția AI nu este doar o chestiune de algoritmi sau inovație, ci de distribuție a puterii. Cine controlează tehnologia, controlează viitorul. Iar dacă actualele tendințe continuă, avertizează „nașul AI”, lumea riscă să intre într-o nouă eră de inegalitate, în care profiturile cresc exponențial, dar oamenii devin din ce în ce mai ușor de înlocuit.

„Inteligența artificială poate aduce beneficii uriașe, dar numai dacă beneficiile ei sunt distribuite echitabil”, concluzionează Hinton. „Dacă nu regândim sistemul care o folosește, vom construi o lume extrem de eficientă – dar fără loc pentru oameni.”

Ploi și temperaturi neobișnuite în noiembrie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Perioada de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri la miezul nopții. Programul de vizitare până pe 14 noiembrie
Perioada de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri la miezul nopții. Programul de vizitare până pe 14 noiembrie
Ce poți urmări pe HBO Max în noiembrie: seriale noi, filme premiate și documentare inedite
Ce poți urmări pe HBO Max în noiembrie: seriale noi, filme premiate și documentare inedite
Cometa interstelară 3I/ATLAS reapare după trecerea pe lângă Soare: Primele imagini surprinse de astronomi
Cometa interstelară 3I/ATLAS reapare după trecerea pe lângă Soare: Primele imagini surprinse de astronomi
Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA în mandatul lui George W. Bush și figură emblematică a politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani
Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA în mandatul lui George W. Bush și figură emblematică a politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani
Cresc pensiile în 2026? Răspunsul dat de ministrul Finanțelor: „Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere”
Cresc pensiile în 2026? Răspunsul dat de ministrul Finanțelor: „Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere”
Distruge gătitul la microunde nutrienții din mâncare? Ce spun studiile recente
Distruge gătitul la microunde nutrienții din mâncare? Ce spun studiile recente
Unchiul cântăreței Laura Pausini a murit într-un accident provocat de un șofer român în Italia
Unchiul cântăreței Laura Pausini a murit într-un accident provocat de un șofer român în Italia
Românul mort după prăbușirea turnului din Roma era din Suceava și lucra de mulți ani în Italia. Detaliul care i-a adus sfârșitul
Românul mort după prăbușirea turnului din Roma era din Suceava și lucra de mulți ani în Italia. Detaliul care i-a adus sfârșitul
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Playtech Știri
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...