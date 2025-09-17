Generațiile X și milenialii schimbă piața mașinilor clasice: crește valoarea modelelor moderne

Piața mașinilor de colecție trece printr-o transformare vizibilă, pe măsură ce noile generații de cumpărători își îndreaptă atenția către automobilele care le-au marcat copilăria și adolescența. Exemplul recent al unui Ford Escort RS1800 vândut la licitație pentru suma record de 276.848 de lire sterline demonstrează că pasionații din generațiile X și millennials sunt dispuși să plătească sume considerabile pentru a-și îndeplini visurile auto. În același timp, modelele tradiționale, preferate de baby boomers, pierd teren, iar prețurile lor scad.

Specialiștii de la RM Sotheby’s explică fenomenul prin raritatea și puterea nostalgiei. În ultimii 10 ani, colecționarii cu vârste între 30 și 60 de ani s-au orientat tot mai mult către mașinile pe care le admirau în tinerețe. Ford Sierra XR4i, Vauxhall Cavalier SRi sau primele modele de Volkswagen Golf GTI devin acum piese de colecție greu de găsit. Multe dintre aceste automobile au fost casate în urma programelor de tip „rabla” din 2009-2010, ceea ce le face cu atât mai valoroase pentru cei care doresc să dețină o parte din istoria anilor ’80 și ’90, scrie Autocar.

Această dorință de a recupera amintiri are și o componentă financiară. Experții subliniază că profitul obținut din vânzarea privată a acestor mașini nu este impozitat în Marea Britanie, ceea ce le transformă într-o investiție atractivă. De la Ford Escort XR3 cabriolet la Land Rover Freelander, chiar și exemplarele cu prețuri între 5.000 și 10.000 de lire își cresc constant valoarea, atrăgând inclusiv tineri care nu își permit o locuință, dar pot achiziționa un automobil de colecție.

Modele clasice tradiționale, în pierdere de popularitate

Dacă mașinile anilor ’80 și ’90 câștigă teren, clasicii consacrați ai decadelor anterioare pierd din atractivitate. Modele iconice precum Triumph TR2, TR3 și TR4, MGB sau chiar celebrele Jaguar E-Type și Aston Martin DB5 se vând acum mai ieftin decât în urmă cu câțiva ani. Editorul ghidului de prețuri Hagerty, John Mayhead, remarcă faptul că doar 70% dintre mașinile listate au înregistrat creșteri de valoare în ultimul an, semn că entuziasmul post-pandemie s-a temperat.

Deși cele mai bine întreținute exemplare de E-Type sau Aston Martin rămân scumpe, costurile ridicate de garare și întreținere îi descurajează pe potențialii cumpărători. În schimb, modelele sport moderne – de la edițiile rare de Porsche 911 până la Subaru Impreza Turbo și Nissan Skyline – devin vedetele licitațiilor, fiind mai ușor de întreținut și oferind o experiență de condus mai apropiată de standardele actuale.

Investiție emoțională și financiară pentru noile generații

Experții susțin că achiziția acestor „modern classics” este, pentru mulți, o combinație între investiție și pasiune. Peter Haynes de la RM Sotheby’s vorbește despre „man maths”, acea justificare emoțională prin care cumpărătorii își permit să cheltuie peste buget, convinși că valoarea mașinii va continua să crească. În plus, multe dintre aceste automobile sunt mai rare decât se crede, pentru că, deși au fost produse în volume mari, puține au supraviețuit în condiții bune.

Pentru generațiile X și millennials, cumpărarea unei mașini de colecție este o modalitate de a-și retrăi tinerețea. Fie că este vorba de un Ford Escort RS1800, un Renault 5 Turbo sau un Peugeot 205 GTI, fiecare model poartă o încărcătură emoțională care justifică investiția. În același timp, pentru unii cumpărători tineri excluși de pe piața imobiliară, un automobil clasic devine și un simbol de statut, o achiziție palpabilă și cu potențial de apreciere în timp.

Tendința indică o schimbare de paradigmă: colecționarii nu mai caută doar rafinamentul atemporal al anilor ’50 și ’60, ci și energia anilor ’80 și ’90, când mașinile sportive de masă au devenit visul oricărui adolescent. În timp ce vechile icon-uri pierd teren, generațiile mai tinere redefinesc ce înseamnă „clasic”, iar piața auto se adaptează, transformând aceste modele moderne în noile vedete ale licitațiilor internaționale.